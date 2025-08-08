Friday, 8 August 2025
Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre au bătut la unison"
Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre au bătut la unison"

8 august 2025

Montessori Târgu Mureș a reprezentat din nou un loc al descoperirii – atât a lumii, cât și de sine – al învățării independente, al zâmbetelor și al iubirii de educație. Soarele finalului lunii iulie i-a surprins pe copiii din Creșa și Grădinița Montessori Târgu Mureș într-o frumoasă sărbătoare a devenirii.

Ziua serbării a fost o adevărată sărbătoare a bucuriei! Emoționați, curioși, mândri și cu ochii strălucind de entuziasm, copiii au trăit momentul cu toată ființa lor. Fiecare zâmbet, fiecare cântec, fiecare pas de dans sau vers rostit a fost o dovadă de curaj și de bucurie autentică. Au simțit că e ziua lor — o zi în care au fost văzuți, apreciați și aplaudați din toată inima. A fost o zi care ne-a amintit încă odată cât de valoroasă este legătura dintre casă și școală, dintre copil și adult, dintre vis și devenire. O zi în care inimile noastre au bătut la unison — pentru și alături de copii. Recunoștința de a fi împreună — părinți, copii, adulți Montessori, uniți într-o comunitate frumoasă — este sentimentul care ne-a cuprins pe toți în această zi specială”, a povestit Maier Katalin, coordonator educațional al Școlii Primare Montessori Târgu Mureș.

Montessori, o familie unită

În calitate de cadru didactic, mi-a povestit Mihaela Chirteș, Pedagog Montessori AMI 3-6 ani, sentimentul ce definește cel mai bine o zi celebratoare ca aceasta este tocmai recunoștința: mânuță cu mânuță, dar și mână cu mână, copiii, alături de pedagogi au mai încununat un an plin de reușite. Aceasta le-a mulțumit, cu acest prilej, părinților pentru încrederea acordată în acest parcurs esențial al copiilor, acest drum al devenirii frumoase.

În primul rând, simt recunoștință pentru comunitatea minunată din care fac parte. La final de an, devine tot mai clar că reușitele copiilor nu sunt rezultatul unui efort izolat, ci rodul unei munci de echipă – o echipă formată din educatori, părinți, conducere, personal administrativ, dar și bunici, unchi sau mătuși care, fiecare în felul său, contribuie la susținerea și dezvoltarea celor mici. Împreună formăm un buchet de oameni uniți prin legături invizibile, dar puternice, construite pe încredere, respect și colaborare”, a declarat Mihaela.

Pentru Ramona Bercea, pedagog Montessori AMI 0-3 ani, serbarea e un prilej de a-și aminti cât de recunoscătoare se simte: „Este atât de minunat să am șansa de a vedea cum cresc, înfloresc și devin tot mai curajoși și mai încrezători în sine în decursul unui an sau a câtorva luni”.

Suflete de copil în prim plan

Cei mici, mi-a mai povestit Mihaela Chirteș, au fost în extaz, simțind că ziua serbării este o celebrare tocmai pentru ei, pentru eforturile lor.

Pe copii i-au încercat, mai presus de toate, bucuria și entuziasmul. S-au simțit celebrați în cel mai autentic mod – pentru cine sunt ei, cu tot ce au devenit în acest an, iar acest lucru le-a adus multă încredere și lumină în priviri. Ziua dedicată lor a fost trăită cu emoție, dar și cu o mândrie firească, născută din pregătirile intense, din efortul depus și din sentimentul că fac parte dintr-o comunitate care îi prețuiește sincer. Pentru fiecare copil, a fost o zi specială, în care s-a simțit văzut, susținut și apreciat”, a adăugat aceasta.

Micuților „absolvenți”, pedagogul le urează o vacanță minunată, plină de descoperiri, joacă, aventuri și timp prețios petrecut alături de cei dragi: „Mergeți cu încredere către noua etapă școlară. Primiți noutatea cu inima deschisă, păstrați-vă curiozitatea și seninătatea în suflet. Sperăm ca școala să fie pentru voi o călătorie de cunoaștere și sens, în care să vă descoperiți locul în lume și contribuția unică pe care fiecare dintre voi o poate aduce. Aveți curajul să străluciți așa cum sunteți. Voi sunteți deja copii minunați! Păstrați-vă bucuria de a trăi fiecare experiență: cu reușite, eșecuri și încercări, toate făcând parte din procesul firesc al creșterii”, a transmis Mihaela Chirteș.

Pentru cei și mai mici, de la grupa Neptun, serbarea de sfârșit de an școlar a fost un prilej de a fi împreună, cu mic, cu mare.

În cadrul acestui eveniment, ne-am luat „La revedere!” de la copilașii care au plecat mai departe la Casa Copiilor, grupa de 3-6 ani, grădiniță, dar și de la cei care au ales alt drum. De asemenea, le-am urat „Bun venit!” celor care ni se vor alătura din toamnă”, a declarat Ramona Bercea.

Grădinița Montessori, spațiu al creativității

Copiii de la grădinița Montessori își dezvoltă autonomia, creativitatea și dorința de a învăța printr-o sumedenie de metode. „Educația nu este pregătirea pentru viață. Este viața însăși”, mi-a povestit Mihaela Chirteș. La grădinița Montessori, educația este o experiență de viață, ancorată în prezent, iar accentul cadrelor didactice cade pe dezvoltarea holistică a fiecărui copil.

Acesta este crezul care ne însoțește zi de zi în lucrul cu copiii. Ne adaptăm constant mediul în funcție de interesele, curiozitățile și ritmul fiecărui copil în parte. Asta înseamnă că baza curriculară este flexibilă și ancorată în unicitatea copilului, iar activitățile nu sunt impuse din exterior, ci sunt alese cu entuziasm de copii, pentru că răspund în mod autentic nevoilor lor interioare. Atunci când un copil simte că un material i-a fost pregătit cu gândul la el, dorința de a învăța apare firesc sub forma unui interes intens, a unei bucurii și curiozități evidente”, a adăugat pedagogul.

Mai mult decât atât, autonomia copiilor este cultivată prin activități care pun în mișcare corpul și gândirea: copiii lucrează cu materiale concrete, pe care le explorează cu propriile mâini. Conectarea, coordonarea mână-ochi devine astfel fundamentul concentrării, independenței și încrederii în sine. Această explorare activă le permite să verifice și să înțeleagă în mod direct concepte abstracte sau fenomene ale lumii înconjurătoare.

Creativitatea copiilor ne uimește adesea chiar și pe noi. Având libertatea de a reveni mereu la ceea ce le trezește interesul și de a lucra în ritmul lor firesc, ei ajung, în mod natural, la momente de concentrare profundă și la o muncă tot mai rafinată. Acolo, în acel spațiu de liniște și sens, se exprimă autentic, cu bucurie și curiozitate. În acest cadru, învățarea devine nu doar un proces, ci o descoperire de sine și o celebrare sinceră a vieții”, a mărturisit Mihaela Chirteș.

Mihaela crede cu toată inima în capacitatea acestei profesii de creștere reciprocă, simultană: „Noi, adulții, ghidăm copilul în drumul său spre a deveni cea mai bună versiune a lui; iar copilul, la rândul lui, ne ghidează cu simplitate și autenticitate spre cele mai profunde valori umane. Prin el învățăm să regăsim în noi smerenia, bunătatea, blândețea. Pentru mine, frumusețea acestei profesii stă tocmai în aceste momente de regăsire a umanității noastre esențiale – a fi bun, a fi cald, a fi prezent cu inima deschisă. Nu e doar o meserie, ci o cale de a trăi mai conștient, mai profund, mai sincer. De la copii am învățat să privesc lumea cu ochi de artist, ludic, cu joc și mirare. Ei mi-au arătat că fiecare zi poate deveni o mică operă de artă – prin prezență, prin iubire, prin felul în care alegem să trăim momentele împreună”.

Creșa Montessori, aventură a cunoașterii

Pentru suflețelele din Creșa Montessori, fiecare zi e o aventură a învățării și o bucurie a descoperirii. Ramona Bercea a subliniat importanța unei abordări holistice în dezvoltarea copilului: „La nivelul de creșă, sunt mai multe aspecte pe care noi, ca și educatori Montessori, le urmărim la un copil: dezvoltarea motricității grosiere și a celei fine, independența fizică (funcțională), psihică și emoțională, independența în muncă, precum și dezvoltarea limbajului”.

Totodată, întrebată despre cel mai frumos aspect în a fi pedagog în cadrul creșei, Ramona Bercea a întâmpinat dificultăți în a alege doar unul.

Mi-e greu să aleg, dar consider că următorul citat al Mariei Montessori descrie foarte bine esența a ceea ce înseamnă relația adult-copil în mediile noastre: „Vom merge împreună pe această cale a vieții, pentru că toate lucrurile fac parte din univers și sunt legate între ele pentru a forma o singură unitate”, a mai adăugat pedagogul.

Finalul de an școlar și serbarea au dus la o privire în urmă aruncată de pedagogul Ramona Bercea.

Timpul parcă a zburat. A fost un an plin, cu un amalgam de emoții firești. Am împărtășit cu copiii zâmbete, bucurii, reușite, dar și îmbrățișări calde în momentele mai delicate”, a declarat aceasta.

Nu doar metodă educativă, ci creștere frumoasă

Pentru părinții care sunt interesați de metoda alternativă educațională Montessori la vârstă fragedă, Maier Katalin le transmite cu inimă deschisă că „începuturile contează enorm. Primii ani din viața unui copil sunt temelia dezvoltării sale ulterioare, iar Montessori pune accent tocmai pe acest parcurs firesc, respectuos și blând. Atât la creșă, nivel 1,5 – 3 ani, cât și la grădiniță, nivel 3 – 6 ani, copiii învață în ritmul lor prin explorare liberă într-un mediu atent pregătit care are de asemenea și limite clare, susținuți de adulți pregătiți care observă cu răbdare și intervin cu grijă. Aici, independența și autonomia se cultivă din cele mai mici gesturi. Montessori nu este doar o metodă educativă, ci o formă de a privi copilul cu încredere și respect, începând de la cele mai fragede vârste. Este o invitație la a crește frumos împreună”.

Alexandra BORDAȘ

