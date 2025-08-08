Seară de comedie. Bobonete vine la Târgu Mureș

Centrul Cultural Mihai Eminescu, aflat pe strada Nicolae Grigorescu, nr. 19 din Târgu Mureș va găzdui vineri, 29 august, ora 19:00, un spectacol de comedie susținut de cunoscutul comediant Mihai Bobonete. Show-ul „Life is life” își propune „să transforme situațiile obișnuite în momente de râs pe cinste”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului. Prețul unui bilet VIP este de 169 de lei, biletul pentru categoria A costă 137 de lei, iar cel din categoria B, 99 de lei. Biletele se pot achiziționa prin rețeaua https://www.iabilet.ro/.

(A.B.)

sursa foto: iabilet.ro