Seară de comedie. Bobonete vine la Târgu Mureș

Seară de comedie. Bobonete vine la Târgu Mureș8 august 2025
Centrul Cultural Mihai Eminescu, aflat pe strada Nicolae Grigorescu, nr. 19 din Târgu Mureș va găzdui vineri, 29 august, ora 19:00, un spectacol de comedie susținut de cunoscutul comediant Mihai Bobonete. Show-ul „Life is life” își propune „să transforme situațiile obișnuite în momente de râs pe cinste”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului. Prețul unui bilet VIP este de 169 de lei, biletul pentru categoria A costă 137 de lei, iar cel din categoria B, 99 de lei. Biletele se pot achiziționa prin rețeaua https://www.iabilet.ro/.
(A.B.)
sursa foto: iabilet.ro
