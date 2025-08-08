Studenții UMFST, oportunitate de carieră alături de Bosch România

Studenții UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș sunt invitați să se înscrie, până în data de 15 august 2025, în programul Student Smart Career al companiei Bosch România. Pentru a fi eligibili, studenții trebuie să fie absolvenți ai anului I sau II de studii, să aibă performanțe academice și să fie dornici de a învăța lucruri noi și de a se dezvolta.

Studenții selectați vor primi o bursă lunară din partea companiei, vor avea posibilitatea de a lucra în proiecte alături de un mentor dedicat, iar la finalul programului li se oferă posibilitatea angajării. Informații suplimentare sunt disponibile aici: https://shorturl.at/NCi5q.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – UMFST