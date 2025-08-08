Tractor răsturnat peste o femeie, în Deda

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda au fost solicitați să intervină vineri, 8 august, în localitatea Deda, pe strada Valea Caselor, în urma unui apel care anunța răsturnarea unui utilaj agricol (tractor) peste o persoană.

”La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și elicopterul SMURD. Victima, o persoană de sex feminin, a fost extrasă de sub utilaj de către forțele de intervenție. Aceasta era conștientă și cooperantă, fiind preluată de echipajul SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale”, a informat lt. Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)