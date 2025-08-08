Friday, 8 August 2025
Victimă extrasă de sub un utilaj agricol în Deda
Victimă extrasă de sub un utilaj agricol în Deda

8 august 2025

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda au fost solicitați cu puțin timp în urmă în localitatea Deda, pe strada Valea Caselor, în urma unui apel care anunța răsturnarea unui utilaj agricol (tractor) peste o persoană.

Conform informațiilor transmise de Lt. Călușeri Alexandra, la fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și elicopterul SMURD.

Victima, o persoană de sex feminin, a fost extrasă de sub utilaj de către forțele de intervenție. Aceasta era conștientă și cooperantă, fiind preluată de echipajul SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale.

(Redacția)

