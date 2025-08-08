Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături

- redactia
Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături8 august 2025
Tabăra Legături, desfășurată anual în comuna Saschiz, județul Mureș și organizată de Asociația ECART, în parteneriat cu Universitatea de Arte Târgu Mureș și Primăria Comunei Saschiz, lansează a II-a sesiune de înscrieri. Grupul țintă este format din 15 studenți și absolvenți ai facultăților de arte și 15 copii din comuna Saschiz.
Timp de 7 zile, cei prezenți vor lua parte la o serie de workshop-uri – atelier de dans contemporan, atelier de expresie corporală, atelier de sunet, atelier de teatru cu obiecte, atelier de recitare, atelier pictură și modelaj în lut, atelier eco-fashion design, atelier de dans: hip-hop & flashmob – spectacole, performance-uri, DJ seturi live, expoziții, sesiuni de mentorat, dezbateri și întâlniri cu artiști și traineri din România, Franța și Mexic.
Conform postării publice a organizatorilor taberei, înscrerile se desfășoară în perioada 8 – 12 august, până la ora 14:00, printr-un email trimis la adresa: tabaralegaturi@gmail.com sau prin completarea formularului de pe pagina de Facebook a Taberei Legături. Cazarea și masa pe întreaga durată a taberei este asigurată.
sursa foto: Facebook – Tabăra Legături
