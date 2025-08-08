Friday, 8 August 2025
Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături Cultură
Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături

8 august 2025

Tabăra Legături, desfășurată anual în comuna Saschiz, județul Mureș și organizată de Asociația ECART, în parteneriat cu Universitatea de Arte Târgu Mureș și Primăria Comunei Saschiz, lansează a II-a sesiune de înscrieri. Grupul țintă este format din 15 studenți și absolvenți ai facultăților de arte și 15 copii din comuna Saschiz.

Timp de 7 zile, cei prezenți vor lua parte la o serie de workshop-uri – atelier de dans contemporan, atelier de expresie corporală, atelier de sunet, atelier de teatru cu obiecte, atelier de recitare, atelier pictură și modelaj în lut, atelier eco-fashion design, atelier de dans: hip-hop & flashmob – spectacole, performance-uri, DJ seturi live, expoziții, sesiuni de mentorat, dezbateri și întâlniri cu artiști și traineri din România, Franța și Mexic.

Conform postării publice a organizatorilor taberei, înscrerile se desfășoară în perioada 8 – 12 august, până la ora 14:00, printr-un email trimis la adresa: tabaralegaturi@gmail.com sau prin completarea formularului de pe pagina de Facebook a Taberei Legături. Cazarea și masa pe întreaga durată a taberei este asigurată.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Tabăra Legături

