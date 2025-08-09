ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

FC ASA Târgu Mureș a învins în deplasare sâmbătă, 9 august, pe Stadionul ”Măgura” din Cisnădie, formația CSC 1599 Șelimbăr, cu scorul de 3-1 (1-1) într-un meci contând pentru etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal.

Golurile târgumureșenilor au fost înscrise de Ekollo, în minutele 45 și 49, și Chatziterzoglou din penalty, în minutul 90+2, în timp ce reușita gazdelor a fost semnată de Bucuroiu, în minutul 45+3.

Rezultatele etapei a 2-a:

Steaua București – Concordia Chiajna 4-1

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea 1-4

AFC Câmpulung Muscel – Dinamo București 2-3

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari 1-1

CSC Dumbrăvița – CSM Reșița 1-3

FC Voluntari – CSM Slatina 1-0

CS Gloria Bistrița – CS Afumați 1-1

Metalul Buzău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0

Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște (10 august, ora 12.00)

FC Bacău – Poli Iași (12 august, ora 18.00)

Clasament

(Redacția / Foto: Pixel Prosport – arhivă)