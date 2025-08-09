- redactia
ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament
9 august 2025
FC ASA Târgu Mureș a învins în deplasare sâmbătă, 9 august, pe Stadionul ”Măgura” din Cisnădie, formația CSC 1599 Șelimbăr, cu scorul de 3-1 (1-1) într-un meci contând pentru etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal.
Golurile târgumureșenilor au fost înscrise de Ekollo, în minutele 45 și 49, și Chatziterzoglou din penalty, în minutul 90+2, în timp ce reușita gazdelor a fost semnată de Bucuroiu, în minutul 45+3.
Rezultatele etapei a 2-a:
Steaua București – Concordia Chiajna 4-1
CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea 1-4
AFC Câmpulung Muscel – Dinamo București 2-3
Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari 1-1
CSC Dumbrăvița – CSM Reșița 1-3
FC Voluntari – CSM Slatina 1-0
CS Gloria Bistrița – CS Afumați 1-1
Metalul Buzău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0
Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște (10 august, ora 12.00)
FC Bacău – Poli Iași (12 august, ora 18.00)
Clasament
