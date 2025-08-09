Saturday, 9 August 2025
ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

9 august 2025

Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici (ASCOTID) organizează sâmbătă, 27 septembrie, între orele 8.00 – 14.00, la Platoul Cornești din Târgu Mureș, o nouă ediție a evenimentului ASCOTID Trail Race. Competiția propune cinci probe, după cum urmează: Semimaraton (21 kilometri), Cros (10 kilometri), Cros (5 kilometri), Cros Copii (0,6-1,2 kilometri) și Family (0,6 kilometri).

”Scopul acestui proiect este realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a populaţiei despre nevoia practicării sportului. Totodată, competiția are ca scop încurajarea persoanelor care au fost diagnosticate cu diabet zaharat spre practicarea unei forme de sport şi de a-şi depăşi limitele, precum și încurajarea persoanelor sănătoase de a alerga, pentru a atrage atenția asupra creșterii alarmante a numărului de persoane diagnosticate cu diabet zaharat”, au informat organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția / Foto: Pixel Prosport)

