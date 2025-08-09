Atelier de pictură pe lemn, în Cetatea Sighișoara

În perioada 25 – 28 august, în intervalul orar 10.00 – 12.00, va avea loc un atelier de pictură pe lemn, organizat de Fundația Mihai Eminescu Trust, Cultfort și Zsolt Mathe.

Atelierul se va desfășura în incinta Bastionului Măcelarilor din Sighișoara, cu o grupă de maxim 15 copii, iar prețul pentru un copil este de 20 lei/ zi.

Conform informațiilor oferite de postarea publică a Fundației Eminescu Trust, copiii care participă la acest atelier se vor familiariza cu istoria mobilierului pictat, cu tipurile de culori, cu tehnica de lucru. Vor învăța semnificația motivelor tradiționale, dar și exerciții practice pe lemn. Participanții vor descoperi cum funcționează culoarea pe lemn și ce spun motivele decorative despre loc, oameni și timp. Se va picta în prezent, da se va face o incursiune în trecut aproape de tradiții și obiceiuri.

Înscrierile se realizează la numărul de telefon 0771-698.618.

