Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sângeorgiu de Mureș

Conducerea Primăriei Comunei Sângeorgiu de Mureș a atribuit, în data de 30 iulie 2025, societății Drumuri și Poduri Mureș SRL Târgu Mureș, un contract în valoare de 3.726.321 de lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor aferente ofiectivului de investiție ”Amenajare pistă de biciclete în comuna Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș – Tronsonul II”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiția este finanțată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, iar durata contractului este de zece luni, din care zece luni reprezintă termenul maxim de execuție de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

”Proiectul intitulat ”Amenajare pistă pentru biciclete – tronson II în comuna Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș” este un proiect de ciclism, cicloturism și ecoturism și dorește dezvoltarea traseelor de ciclism turistice și funcționale din punct de vedere urbanistic, turistic atât pe plan local cât și pe plan metropolitan, localitatea Sângeorgiu de Mureș fiind membră a Zonei Metropolitane a Târgu Mureșului. Scopul său este acela de a garanta siguranța bicicliștilor vulnerabili în trafic și de a încuraja alegerea bicicletei ca mijloc alternativ de transport pentru descongestionarea traficului, reducerea nivelului de poluare și totodată un mod de a petrece timpul liber. Este important să convingem mai mulți non-cicliști să se urce pe două roți și să își folosească bicicletele, să se dedice activităților recreative cu bicicleta și să devină utilizatori activi. Zona proiectului are caracteristici favorabile pentru dezvoltarea cicloturismului și ecoturismului atât din punct de vedere natural cât și din punct de vedere topografic și urbanistic, însă potențialul zonei de proiect nu a fost încă exploatată sau doar într-o măsură foarte limitată”, se precizează în Proiectul Tehnic și Detalii de Execuție, document întocmit de o echipă de specialiști ai societății Multinvest Proiectare SRL Târgu Mureș.

În documentul citat se mai menționează că secțiunea care face obiectul contractului are o lungime totală de 9.827 de metri și este alcătuită din trei trasee, astfel: Traseul 1 (are ca punct de plecare strada Plutelor, în zona terenului de fotbal, pe stânga malului râului Mureș până la Pepiniera Nucifere Regi și prezintă o lungime totală de 7.603 de metri), Traseul 2 (este amplasat între traseul 1 și 3 și are lungimea totală de 954 de metri) și Traseul 3 (începe la strada Gării, după linia de cale ferată existentă, și se conectează cu Traseul 1 în apropiere de clădirea companiei de gaz (Gr. 11 Ernei) și are o lungime totală de 1.270 de metri).

Alex TOTH