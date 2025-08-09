Saturday, 9 August 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie” Business
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

9 august 2025

E.ON Energie România a instalat, în primele șase luni ale acestui an, peste 2.270 de sisteme fotovoltaice pentru clienții rezidențiali, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ritmul instalărilor ajungând la vârfuri de 40 pe zi, în ultima perioadă.

O tendință notabilă: numărul instalărilor realizate de companie în afara programului guvernamental AFM „Casa Verde Fotovoltaice” a crescut de zece ori față de 2024, pe fondul unei cereri tot mai mari din partea clienților care doresc independență energetică. Totodată, 87% dintre sistemele montate în 2025 includ baterii de stocare, o creștere spectaculoasă comparativ cu anii anteriori, când acest procent era de doar 10%.

Numărul românilor din mediul urban și rural limitrof care intenționează să achiziționeze un sistem fotovoltaic rămâne ridicat, aproape 2 din 10 dintre cei chestionați (17%) declarând că doresc să achiziționeze un sistem PV în următorul an, arată un studiu realizat în luna iunie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane din mediul urban și rural limitrof, de către compania E.ON Energie România.

„Să devii prosumator este una dintre cele mai bune decizii pentru a-ți reduce factura la energie și a contribui la protejarea mediului. Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie, cu zero bătăi de cap, și își produc acum singure o mare parte din energia necesară, economisind până la 70% la factură”, a declarat Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și sport

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și spo...

9 august 2025
FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

9 august 2025
FOTO: Investiție istorică pentru orașul Luduș

FOTO: Investiție istorică pentru orașul Luduș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

8 august 2025

Social

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

9 august 2025
Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

8 august 2025
Tractor răsturnat peste o femeie, în Deda

Tractor răsturnat peste o femeie, în Deda

8 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

6 august 2025

Sanatate

Un spital mureșean angajează medici pediatri

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025
Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

9 august 2025
Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

9 august 2025
VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste ...

7 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025

Invatamant

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

9 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

9 august 2025
FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

9 august 2025
Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

9 august 2025
FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

9 august 2025

Sport

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

9 august 2025
Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sângeorgiu de Mureș

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sân...

9 august 2025
ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

9 august 2025
Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025
ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

9 august 2025
”Ștafeta Prieteniei de pe Via Transilvanica” preluată la Brâncovenești

”Ștafeta Prieteniei de pe Via Transilvanica” preluată la Brâncovenești

9 august 2025

Citește și:

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

6 august 2025
Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

6 august 2025
Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

5 august 2025
Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

5 august 2025
Mureș: ”StartPost”, serviciu dedicat mediului de afaceri lansat de Poșta Română

Mureș: ”StartPost”, serviciu dedicat mediului de afaceri lansat de Poșta Română

5 august 2025
Investiție Romgaz în Teleac (Gornești)

Investiție Romgaz în Teleac (Gornești)

5 august 2025
Sediu de bancă transformat în hotel și centru spa, la Sovata

Sediu de bancă transformat în hotel și centru spa, la Sovata

4 august 2025
Cifre în creștere pentru turismul mureșean

Cifre în creștere pentru turismul mureșean

4 august 2025
Fabrică de nutrețuri combinate construită în județul Mureș

Fabrică de nutrețuri combinate construită în județul Mureș

4 august 2025
Pășune din Târgu Mureș transformată în zonă rezidențială

Pășune din Târgu Mureș transformată în zonă rezidențială

4 august 2025
Deficit comercial uriaș pentru industria județului Mureș

Deficit comercial uriaș pentru industria județului Mureș

4 august 2025
Parc fotovoltaic construit de Primăria Sânpaul

Parc fotovoltaic construit de Primăria Sânpaul

4 august 2025
Cunoscut castel mureșean transformat în hotel

Cunoscut castel mureșean transformat în hotel

4 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentr...

9 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment...

9 august 2025

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul d...

9 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a...

9 august 2025

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, o...

9 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures2...

9 august 2025

Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe sce...

9 august 2025

”Iernut Fest” 2025, sărbătoarea reinventată a comunității din Iernut

4 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație public...

5 august 2025

Delegare în funcție la conducerea DNA Târgu Mureș

4 august 2025

CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

5 august 2025

INTERVIU. Elena Țeranu, șefă de promoție, Medicină Militară, UMFST: ”A...

6 august 2025

PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermin...

4 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!