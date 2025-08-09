Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

E.ON Energie România a instalat, în primele șase luni ale acestui an, peste 2.270 de sisteme fotovoltaice pentru clienții rezidențiali, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ritmul instalărilor ajungând la vârfuri de 40 pe zi, în ultima perioadă.

O tendință notabilă: numărul instalărilor realizate de companie în afara programului guvernamental AFM „Casa Verde Fotovoltaice” a crescut de zece ori față de 2024, pe fondul unei cereri tot mai mari din partea clienților care doresc independență energetică. Totodată, 87% dintre sistemele montate în 2025 includ baterii de stocare, o creștere spectaculoasă comparativ cu anii anteriori, când acest procent era de doar 10%.

Numărul românilor din mediul urban și rural limitrof care intenționează să achiziționeze un sistem fotovoltaic rămâne ridicat, aproape 2 din 10 dintre cei chestionați (17%) declarând că doresc să achiziționeze un sistem PV în următorul an, arată un studiu realizat în luna iunie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane din mediul urban și rural limitrof, de către compania E.ON Energie România.

„Să devii prosumator este una dintre cele mai bune decizii pentru a-ți reduce factura la energie și a contribui la protejarea mediului. Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie, cu zero bătăi de cap, și își produc acum singure o mare parte din energia necesară, economisind până la 70% la factură”, a declarat Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

