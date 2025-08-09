Concurs la Primăria Târgu Mureș

Administratie
Concurs la Primăria Târgu Mureș9 august 2025
Primăria Municipiului Târgu Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad superior, la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare – Direcția Arhitect Șef.
Detaliile despre concurs pot fi vizualizate la următoarea adresă web:
https://www.tirgumures.ro/pdf/Anunt_site_concurs_cons_sup_Urbanism.pdf
