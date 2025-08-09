Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe scena Festivalului Internațional de Folclor ”Peștișorul de Aur”

Cu sufletul plin de emoție și cu pașii în ritmul tradițiilor strămoșești, dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean” duc numele Sărmașului și al județului Mureș pe scena uneia dintre cele mai prestigioase manifestări folclorice din țară, la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor ”Peștișorul de Aur”, eveniment organizat în perioada 7-12 august, la Tulcea.

”Acești copii minunați, purtători de port popular și moștenitori ai cântecului și jocului românesc, nu sunt doar artiști. Ei sunt ambasadori ai inimii noastre, purtând cu mândrie tradiția, demnitatea și frumusețea locurilor noastre, din Sărmașu până la Dunăre și mai departe, peste hotare. Fiecare pas de dans este o poveste despre rădăcini. Fiecare zâmbet, o punte între generații. Fiecare privire, o promisiune că folclorul nu moare cât timp există tineri care îl iubesc și îl duc mai departe. Le dorim succes și aplauze furtunoase! Știm că vor străluci și vor face ca întreaga comunitate să fie mândră! Hai, Dor Sărmășean! Hai, Mureș!”, a scris sâmbătă, 9 august, pe pagina sa de Facebook, ec. Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

(Redacția)