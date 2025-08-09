Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Un număr de 324 cazuri de rujeolă au fost notificate în luna iulie, cele mai multe dintre acestea provenind din județele Constanța (33), Botoșani (27), a informat Institutul Național de Sănătate Publică, informează www.agerpres.ro.

”În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 iulie 2025, în România au fost notificate 35.424 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (cinci în Municipiul București, patru în județul Brașov, trei în județul Giurgiu, câte două în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte unul în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani)”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, 1 – 31 iulie 2025, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 24.896 de doze de vaccin ROR din stoc național.

