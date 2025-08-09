Saturday, 9 August 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică" Educație
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică"

9 august 2025

Denisa-Larisa Bota a absolvit Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, specializarea Energetică și Tehnologii Informatice, cu media 9.46. În timpul facultății, a reușit să-și mențină motivația, să obțină rezultate foarte bune și să se implice activ în pregătirea profesională. În interviul de mai jos, Denisa vorbește despre organizarea timpului, obstacolele întâmpinate, rolul perseverenței și planurile sale de viitor în domeniul energetic.

Reporter: Ce te motivează în fiecare zi să înveți și să te autodepășești?

Denisa Bota: Ceea ce mă motivează în fiecare zi să învăț și să mă autodepășesc este dorința profundă de a evolua constant și de a deveni cea mai bună versiune a mea. Sunt o persoană ambițioasă și perfecționistă, iar aceste trăsături mă determină să mă implic cu seriozitate în tot ceea ce fac și să caut permanent contexte în care să mă dezvolt.

Motivația mea a fost amplificată și de alegerea unei direcții profesionale care reflectă convingerile și valorile mele – ingineria energetică, un domeniu aflat în centrul celor mai stringente provocări ale prezentului: criza climatică, risipa resurselor și nevoia urgentă de eficiență și sustenabilitate. Convingerea că pot contribui, chiar și modest, la un viitor mai responsabil și mai echilibrat mă impulsionează constant să învăț, să mă implic și să nu mă opresc din a evolua.

În acest parcurs, sprijinul celor dragi a fost esențial, fiind mereu alături de mine și insuflându-mi prin exemplul lor valori solide precum perseverența, seriozitatea și încrederea în propriile forțe. Prezența lor mă inspiră și mă responsabilizează profund, iar fiecare pas înainte este pentru mine nu doar o realizare personală, ci și o cale prin care le exprim recunoștința pentru sprijinul lor constant.

Rep.: Care a fost cel mai mare obstacol academic pe care l-ai întâmpinat?

D.B.: Cel mai mare obstacol academic cu care m-am confruntat nu a fost neapărat o materie dificilă sau un proiect complicat, ci tendința de a mă îndoi de capacitățile mele. De multe ori am simțit nesiguranță legată de cât de bine mă pot descurca în fața unor provocări și asta mi-a pus piedici în mod indirect. Mă stresam ușor, îmi puneam singură presiune și uneori simțeam că nu sunt suficient de bună, chiar și atunci când aveam rezultate bune. În timp, prin muncă constantă și prin reușita unor proiecte importante – cum ar fi lucrarea de licență sau diverse proiecte tehnice – am început să-mi schimb perspectiva. Am realizat că pot face față provocărilor și că am resursele necesare pentru a reuși, chiar și atunci când îndoiala apare. Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică, pregătită și deschisă să învăț. Nesiguranța nu a dispărut complet, dar nu o mai las să mă definească; acum o privesc ca pe o provocare interioară care m-a făcut să devin mai conștientă și mai motivată să cresc.

Rep.: Cum ți-ai organizat timpul pentru a obține rezultate constante pe parcursul facultății?  

D.B.: Mi-am organizat timpul astfel încât să lucrez cât mai eficient pe parcursul săptămânii, acordând prioritate temelor și proiectelor, pentru a-mi păstra weekendurile libere. Încercam să rezolv sarcinile pe măsură ce apăreau, ca să evit presiunea dinaintea termenelor, iar atenția acordată cursurilor și seminariilor, împreună cu efortul de a înțelege materia pe parcurs, m-au ajutat să nu simt sesiunea ca pe o perioadă de recuperare intensă. Din anul al treilea am început să ofer meditații la matematică elevilor care se pregăteau pentru bacalaureat – o activitate care mi-a plăcut foarte mult și care a devenit, cumva, cealaltă parte importantă a programului meu. Chiar dacă era uneori solicitant, am reușit să îmi gestionez timpul astfel încât să mă ocup și de facultate, și de pregătirea lor, și am avut parte de rezultate frumoase în ambele direcții.

Rep.: A existat un profesor sau un curs care te-a influențat în mod special?

D.B.: Am fost atrasă în mod special de disciplinele aplicative, întrucât m-au ajutat să fac legătura directă între conceptele teoretice și realitatea practică. În cadrul facultății am participat la diverse vizite de specialitate, inclusiv în stații electrice, unde am putut vedea echipamente și instalații în funcțiune. Aceste experiențe mi-au oferit o înțelegere mai profundă a modului în care funcționează sistemele studiate și au făcut ca teoria să capete sens prin aplicarea sa practică. Pentru mine a fost important să nu mă limitez doar la aspectul teoretic, ci să am și contact direct cu partea practică a domeniului.

Rep.: Cum ai gestionat momentele de stres sau presiune în perioadele aglomerate?

D.B.: În perioadele aglomerate sau stresante, am încercat să îmi păstrez calmul și să abordez lucrurile într-un mod organizat. Mi-am stabilit clar prioritățile, mi-am planificat timpul eficient și mi-am setat obiective realiste, ca să nu mă las copleșită de volumul de sarcini. Recunosc că sunt o persoană care se stresează și se panichează ușor, dar în timp am învățat să gestionez mai bine astfel de momente. Îmi dau răgazul să mă deconectez pentru câteva ore – fie printr-o plimbare, un serial relaxant sau pur și simplu momente de liniște care mă ajută să-mi limpezesc gândurile. Îmi găsesc motivația reamintindu-mi de ce am ales acest drum și cât de important este pentru mine să îmi ating obiectivele. Această abordare mă ajută să nu rămân blocată în panică și să gestionez mai eficient situațiile dificile, continuând cu claritate și încredere. Sunt conștientă că stresul nu poate fi eliminat complet, dar consider că este important să îl gestionez conștient și să îmi găsesc propriile metode prin care să îmi mențin echilibrul.

„Sunt o persoană dornică să evolueze”

Rep.: Ce calități crezi că te-au ajutat să ajungi în această poziție?

D.B.: Cred că perseverența a fost una dintre cele mai importante calități care m-au ajutat. Am fost mereu o persoană ambițioasă și organizată, am învățat să îmi gestionez timpul eficient și să nu renunț ușor, chiar și atunci când lucrurile au devenit dificile. Am fost atentă la ceea ce aveam de îmbunătățit și am încercat constant să învăț din fiecare experiență. Sunt o persoană dornică să evolueze, motivată să își atingă obiectivele și deschisă la noi provocări, mai ales atunci când știu că pot învăța ceva valoros din ele. Mi-am dorit să fac lucrurile cât mai bine și să fiu implicată, iar asta cred că s-a reflectat în rezultatele obținute.

Rep.: Ce planuri ai acum, după absolvire?

D.B.: După absolvire, îmi doresc să mă dezvolt cât mai mult în domeniul energetic. În perioada următoare, voi începe activitatea în domeniul proiectării, unde voi avea oportunitatea să aplic cunoștințele teoretice dobândite în facultate și să mă confrunt direct cu cerințele și provocările reale ale acestui domeniu. În același timp, îmi continui pregătirea printr-un program de masterat, care mă va ajuta să-mi aprofundez cunoștințele și să-mi consolidez formarea profesională. Sunt într-o etapă în care îmi doresc să învăț cât mai mult, să acumulez experiență relevantă și să evoluez în mod constant.

Rep.: Dacă ai putea transmite un singur gând generațiilor viitoare de studenți, care ar fi acela?

D.B.: Aș vrea să le transmit să nu înceteze niciodată să creadă în ei înșiși și în visurile lor. Munca constantă, răbdarea și perseverența sunt cheia pentru a transforma orice vis în realitate. Chiar dacă drumul poate părea greu uneori, e important să nu renunțe și să meargă înainte, pentru că succesul vine atunci când nu renunți la ceea ce îți dorești cu adevărat.

Rep.: Ai avut momente în care ai simțit că ai pierdut ceva din studenție în favoarea performanței?

D.B.: Nu pot spune că am pierdut ceva esențial din studenție, însă au existat momente în care am simțit că timpul liber, socializarea și spontaneitatea specifică acestei perioade au fost mai limitate. Am ales să mă dedic serios procesului de învățare, din dorința sinceră de a mă pregăti cât mai bine pentru o carieră în domeniul energetic. Sunt o persoană responsabilă, care investește timp și efort în ceea ce contează cu adevărat, iar uneori asta a însemnat să petrec mai puțin timp alături de cei dragi. Totuși, cred că această alegere este una necesară, o etapă importantă pentru formarea mea, și nu o privesc ca pe un regret, ci ca pe o investiție pentru viitor.

A consemnat Diana CĂRBUREAN

