Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș a demarat vineri, 8 august 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 3.629.468 de lei, fără TVA, pentru achiziționarea unui echipament medical ”Scintigraf-SPECT CT” în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

”Spitalul Clinic Județean Mureș nu deține în prezent un sistem SPECT/CT funcțional, iar infrastructura actuală nu permite desfășurarea investigațiilor morfo-funcționale specifice acestei tehnologii. Această achiziție este o necesitate obiectivă și justificată, întrucât reprezintă singura soluție sustenabilă pentru asigurarea serviciilor de medicină nucleară moderne, în conformitate cu standardele actuale de îngrijire medicală”, se precizează în Caietul de sarcini al licitației, document aprobat de către Dr. Ovidiu Gîrbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.

Investiția este finanțată prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență, iar licitația se va desfășura în data de 11 septembrie 2025, ora 15.00.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)