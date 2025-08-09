Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „Trăim într-o lume din ce în ce mai sedentară”

Eugen Canceroschi este șef de promoție al programului de studii de masterat Educație fizică și consiliere sportivă din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” al UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. La vârsta de 51 de ani, absolvind studiile cu media 9,77, sportul este în mod clar mai mult decât o pasiune pentru el: „Îmi place să combin educația, performanța sportivă și munca în comunitate pentru a promova un stil de viață sănătos”. În prezent este și profesor de sport în cadrul Școlii Waldorf. Totodată, Eugen este înscris în Clubulul Sportiv Universitar (CSU) Târgu Mureș, concurând la Campionatul Național de Culturism.

Absolventul este o persoană disciplinată, pasionată de mișcare și dornică să inspire pe toată lumea, indiferent de vârstă, să descopere beneficiile sportului.

„Am absolvit masterul ca o continuare a studiilor mele de licență. Am ales acest program pentru că, în România, predarea la nivel liceal necesită studii de master și gradul II pedagogic, iar Școala Waldorf, unde sunt profesor, dorește să se acrediteze și pentru nivel liceal. Vreau să continui să predau elevilor mei și după clasa a VIII-a, să-i ghidez în drumul lor. În contextul actual, educația fizică este esențială: trăim într-o lume din ce în ce mai sedentară, iar consilierea sportivă ajută la promovarea sănătății fizice și mentale, mai ales pentru tineri. În plus, sportul unește comunități și răspunde nevoilor actuale de echilibru și bunăstare”, a declarat absolventul.

Jonglare între studii, campionate și predat

Eugen consideră că parcursul său spre a ajunge șef de promoție a fost plin de provocări: „Mai ales că am combinat studiile cu meseria de profesor la Școala Waldorf și cu activitatea de sportiv de performanță la CSU Târgu Mureș, unde concurez în Campionatul Național de Culturism, categoria Men’s Physique, obținând și o medalie de bronz. Cel mai greu a fost să-mi organizez timpul, dar disciplina și pasiunea m-au ajutat să depășesc obstacolele și să obțin rezultate bune”, a mai adăugat acesta.

Pe lângă aprofundarea metodelor de predare-învățare-evaluare, care l-au ajutat să devină un profesor mai bun, absolventul a învățat importanța perseverenței și a gestionării stresului.

„Acești ani mi-au arătat că, indiferent de vârstă, cu muncă și dedicare, poți atinge obiectivele propuse”, a transmis Eugen.

Printre amintirile sale din anii studenției se regăsesc discuțiile cu colegii și profesorii, schimbul de idei despre cum poate fi promovată mișcarea și momentele în care se susțineau reciproc în proiecte – toate acestea au făcut acești ani speciali: „a fost o combinație de învățare și prietenie care m-a motivat să merg mai departe”.

Sportul, mod de viață

După cum am amintit deja, Eugen lucrează ca profesor de educație fizică la Școala Waldorf, nivel primar și gimnazial, și este, totodată, instructor de fitness, conducând antrenamente de grup.

„De asemenea, la Ștrandul Apollo, susțin sesiuni sezoniere de gimnastică în apă sărată, o activitate deosebită, mai ales pentru persoanele în vârstă, care aduce beneficii unice. Ca sportiv, concurez la Men’s Physique și practic ocazional triathlon. Recent, am participat într-o ștafetă, o experiență fantastică. În afara sportului, iubesc călătoriile, muzica rock și merg la concerte și festivaluri ori de câte ori am ocazia”, a mai adăugat acesta.

În afara studiilor, Eugen se dedică dezvoltării personale în cadrul domeniului favorit: „Am participat la o conferință despre influența inteligenței artificiale în sportul de performanță la copii, care mi-a deschis noi perspective asupra modului în care tehnologia poate susține educația fizică. A fost o experiență interesantă, care mi-a arătat cât de important este să fii la curent cu inovațiile, mai ales când lucrezi cu tinerii”, a transmis acesta.

Un viitor sănătos

În ceea ce privește viitorul său, Eugen este sigur că va continua pe drumul deja început.

„Îmi doresc să fiu sănătos, să continui să predau ca profesor de educație fizică și să particip la concursuri de culturism. Vreau să transmit cât mai eficient și inovativ plăcerea pentru mișcare copiilor, fie prin lecțiile de la școală, fie prin proiecte în comunitate. Deocamdată, nu plănuiesc să continui studiile, ci să mă concentrez pe carieră și pe promovarea unui stil de viață activ”, a declarat acesta.

Colegilor săi absolvenți, Eugen le transmite călduroase felicitări, îndemnându-i să nu se oprească din urmărirea pasiunilor lor.

„Disciplina și perseverența ne-au adus aici, iar acum e momentul să ducem mai departe ce am învățat, fie în sălile de clasă, fie în comunitate”, a fost mesajul transmis de acesta.

Pe tinerii studenți care pășesc pe urmele sale, absolventul îi sfătuiește să își găsească pasiunea și să muncească cu dăruire pentru ea: „Mișcarea nu e doar sănătate, ci și o cale de a vă descoperi pe voi înșivă. Fiți curioși, organizați-vă timpul bine și nu vă fie frică de provocări – ele vă vor face mai puternici”, a conchis Eugen Canceroschi.

Alexandra BORDAȘ