Expoziție de sculptură Bocskay Vince, la Galeria Art Noveau din Târgu Mureș

Galeria Art Noveau situată pe strada George Enescu nr. 2 din Târgu Mureș va găzdui vineri, 15 august, de la ora 18.00, vernisajul expoziției retrospective de sculptură Bocskay Vince.

Potrivit reprezentanților Uniunii Artiștilor Plastici Târgu Mureș, expoziția va fi recenzată de către Lõrincz Ildikó, istoric de artă din Odorheiu-Secuiesc, iar Bakó Tihamér va susține un moment muzical la pian.

Expoziția va fi deschisă până la data de 15 septembrie 2025.

