FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

Parohia Ortodoxă Română Sâncraiu de Mureș a găzduit, în perioada 28 iulie – 3 august, o serie de evenimente dedicate copiilor în cadrul celei de-a treia ediții a Școlii de vară ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”.

Potrivit informațiilor furnizate de către pr. Ștefan-Gabriel Caraș, preot paroh, evenimentul a avut ca obiectiv ”apropierea celor mici, dar și a părinților lor, de Dumnezeu și de Biserica Sa”, precum și ”închegarea unor noi relații de prietenie între copii, deprinderea unor abilități artistice, învățarea unor cântece bisericești, relaționarea cu reprezentanți ai unor instituții respectabile, precum și petrecerea unui timp de calitate împreună.”

”Menționăm că activitățile au debutat cu o slujbă de mulțumire, iar la finalul Școlii de vară, într-un cadru festiv, după participarea la Sfânta Liturghie, copiii au primit Diplome de merit, iar persoanele implicate au primit din partea noastră câte o icoană, o Diplomă de recunoștință, iar doamnele și câte o floare. Acest eveniment misionar face parte preocupările prioritare ale Bisericii noastre, fiind conștienți că tinerii sunt viitorul Bisericii strămoșești”, a tranmis pr. Ștefan-Gabriel Caraș.

(Redacția)