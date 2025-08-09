FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

Strada Îngustă din localitatea Sângeorgiu de Mureș ”se apropie de finalizare și modernizare”, a anunțat, recent, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

”La vizita la fața locului am constatat, că turnarea primului strat de asfalt se realizează în condiții foarte bune iar locuitorii străzii se bucură mult pentru această modernizare! În câteva zile urmează și așezarea ultimului strat de asfalt”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)