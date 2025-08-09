FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

Icoanele sunt văzute ca niște canale de comunicare cu Dumnezeu și Șfinții Săi prin rugăciune și închinare…

În mijlocul unei veri toride, câțiva curajoși au lăsat deoparte telefoanele și tabletele pentru o aventură cu pensule și culori magice, adunând laolaltă zâmbete, povești și momente de liniște, dar și prietenii noi.

O Tabără de Vară de pictură pe icoane organizată în umbra Bisericii este o școală a sufletului, în care copiii îl descoperă pe Dumnezeu în mod viu și apropiat, își formează caractere sănătoase, prin credință și prietenie, învață să trăiască valori creștine, se bucură de lucruri simple și curate și își dezvoltă creativitatea și curajul de a dărui. Sub binecuvântarea Bisericii, Tabăra de Vară devine bucurie cu sens, o călătorie spre Dumnezeu, prin joc, cântec și zâmbete, un loc unde copiii cresc frumos, învățând să îmbine credința cu joaca, rugăciunea cu prietenia, și bucuria cu bunătatea.

La inițiativa preotului paroh Roșca Teodor Vasile, în Parohia Ortodoxă Română ,,Sfântul Lazăr” din Reghin, în perioada 1-3 august 2025, s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Taberei de Vară – Pictură de icoane ,,Maica Domnului, nădejdea poporului!”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”.

În vara anului 2023, trei dăscălițe împreună cu preotul paroh au avut curajul să inițieze un progam de tabără de vară la care au participat 15 copii din parohie. Anul acesta am avut surpriza, ca unii copii participanți la edițiile anterioare, care au crescut, să-și dorească să devină voluntari. Astfel am devenit o echipă formată din preotul Teodor Vasile, trei profesori coordonatori și cinci elevi voluntari (14-18 ani), care au păstorit grijă, 23 de copii participanți cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani.

Programul taberei a fost gândit ca o punte între joc și rugăciune de către profesorii coordonatori: Friciu Daniela, Roșca Mihaela și Bîclea Codruța de la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin. Cu răbdare și dedicare voluntarii noștri s-au pus în slujba copiilor, au condus ateliere, au pregătit activități, au fost adevărații „misionari ai vacanței”.

Cei mai mici participanți și-au pus imaginația la încercare prin produse handmade, lucrări în acuarelă și colaje, în timp ce cei mai mari au lucrat cu răbdare la icoanele lor personalizate, reprezentând sfântul al cărui nume îl poartă fiecare. Cei care au mai participat la această tabără au dorit să picteze icoane cu gândul de a le oferi unor persoane dragi…

Voluntarii, mereu aproape, au oferit sfaturi, au încurajat și au adus mici retușuri, transformând fiecare creație într-o mică bijuterie.

Fiecare zi a fost un dar și a adus activități menite să hrănească atât sufletul, cât și inima de copil. Diminețile au început cu rugăciune, pentru a ne aminti că Dumnezeu este cu noi mereu, chiar și atunci când ne jucăm, râdem sau ne odihnim și că orice facem, trebuie să o facem cu inimă curată și cu bucurie.

Într-un cadru plin de liniște și inspirație, copiii sunt invitați să descopere frumusețea artei bizantine. Sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare de religie Friciu Daniela, participanții au învățat pașii de bază ai pictării icoanelor: pregătirea suportului, aplicarea tușului, trasarea detaliilor (umbre și penumbre, cutele veșmintelor, expresivitatea fetelor) alegerea culorilor și redarea chipurilor sfinților.

Fiecare copil și-a pictat propria icoană, învățând nu doar tehnici artistice, ci și semnificația spirituală a acestui meșteșug. Această activitatea s-a îmbinat armonios cu momente de rugăciune, povești despre sfinți și jocuri în aer liber. Între două pensulații și câteva râsete, au descoperit că vara e mult mai frumoasă când o petreci împreună, cu sufletul plin de culoare! Au fost două zile de muncă intensă, cu emoții, dar cu satisfacție enormă și cu bucuria lucrului bine făcut… iar momentul când fiecare participant și-a văzut icoana terminată și înrămată, a fost cel mai înalțător.

Ultima zi a taberei a coincis cu Duminica a 8-a după Rusalii, când Biserica ne amintește de minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești cu care Iisus a hrănit peste 5.000 de oameni, a adus și pentru noi un moment de înmulțire a emoțiilor: sfințirea icoanelor lucrate cu atâta drag. O rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate clipele în care ne-a luminat pașii și ne-a vegheat cu har, a fost ca o recunoaștere a implicării, a bunei purtări, a talentelor și a prieteniei noastre, pentru că fiecare copil a fost o comoară și fiecare zâmbet a fost o mică victorie. Cu sufletele pline de recunoștință, copii și părinți au trăit împreună clipe de lumină și binecuvântare.

Cadrele didactice, cu har și răbdare, au fost sufletul fiecărei zile, iar părintele paroh și sponsorii inimoși au făcut posibil acest vis frumos.

Dragi copii, nu uitați: ce am trăit aici nu rămâne doar într-o poză sau într-o amintire, ci merge cu voi mai departe în felul în care veți trăi și veți fi alături unii de alții. Să fiți mereu lumina vie a comunității și să nu uitați că Tatăl cel Ceresc vă așteaptă oricând în tânguirea chemărilor de clopote în Casa Sa.

Teodor Vasile Roșca, preot paroh

Daniela Friciu, Mihaela Roșca, Codruța Bîclea, profesori îndrumători