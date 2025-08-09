Saturday, 9 August 2025
FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente Cultură
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

9 august 2025

Icoanele sunt văzute ca niște canale de comunicare cu Dumnezeu și Șfinții Săi prin rugăciune și închinare…

În mijlocul unei veri toride, câțiva curajoși au lăsat deoparte telefoanele și tabletele pentru o aventură cu pensule și culori magice, adunând laolaltă zâmbete, povești și momente de liniște, dar și prietenii noi.

O Tabără de Vară de pictură pe icoane organizată în umbra Bisericii este o școală a sufletului, în care copiii îl descoperă pe Dumnezeu în mod viu și apropiat, își formează caractere sănătoase, prin credință și prietenie, învață să trăiască valori creștine, se bucură  de lucruri simple și curate și își dezvoltă creativitatea și curajul de a dărui. Sub binecuvântarea Bisericii, Tabăra de Vară devine bucurie cu sens, o călătorie spre Dumnezeu, prin joc, cântec și zâmbete, un loc unde copiii cresc frumos, învățând să îmbine credința cu joaca, rugăciunea cu prietenia, și bucuria cu bunătatea.

La inițiativa preotului paroh Roșca Teodor Vasile, în Parohia Ortodoxă Română ,,Sfântul Lazăr” din Reghin, în perioada 1-3 august 2025, s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Taberei de Vară – Pictură de icoane  ,,Maica Domnului, nădejdea poporului!”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”.

În vara anului 2023, trei dăscălițe împreună cu preotul paroh au avut curajul să inițieze un progam de tabără de vară la care au participat 15  copii din parohie. Anul acesta am avut surpriza, ca unii copii participanți la edițiile anterioare, care au crescut, să-și dorească să devină voluntari. Astfel am devenit o echipă formată din preotul Teodor Vasile, trei profesori coordonatori și cinci elevi voluntari (14-18 ani), care au păstorit grijă, 23 de copii participanți cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani.

Programul taberei a fost gândit ca o punte între joc și rugăciune de către profesorii coordonatori: Friciu Daniela, Roșca Mihaela și Bîclea Codruța de la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin. Cu răbdare și dedicare voluntarii noștri s-au pus în slujba copiilor, au condus ateliere, au pregătit activități, au fost adevărații „misionari ai vacanței”.

Cei mai mici participanți și-au pus imaginația la încercare prin produse handmade, lucrări în acuarelă și colaje, în timp ce cei mai mari au lucrat cu răbdare la icoanele lor personalizate, reprezentând sfântul al cărui nume îl poartă fiecare. Cei care au mai participat la această tabără au dorit să picteze icoane cu gândul de a le oferi  unor persoane dragi…

Voluntarii, mereu aproape, au oferit sfaturi, au încurajat și au adus mici retușuri, transformând fiecare creație într-o mică bijuterie.

Fiecare zi a fost un dar și a adus activități menite să hrănească atât sufletul, cât și inima de copil. Diminețile au început cu rugăciune, pentru a ne aminti că Dumnezeu este cu noi mereu, chiar și atunci când ne jucăm, râdem sau ne odihnim și că orice facem, trebuie să o facem cu inimă curată și cu bucurie.

Într-un cadru plin de liniște și inspirație, copiii sunt invitați să descopere frumusețea artei bizantine. Sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare de religie Friciu Daniela, participanții au învățat pașii de bază ai pictării icoanelor: pregătirea suportului, aplicarea tușului, trasarea detaliilor (umbre și penumbre, cutele veșmintelor, expresivitatea fetelor) alegerea culorilor și redarea chipurilor sfinților.

Fiecare copil și-a pictat propria icoană, învățând nu doar tehnici artistice, ci și semnificația spirituală a acestui meșteșug. Această activitatea s-a îmbinat armonios cu momente de rugăciune, povești despre sfinți și jocuri în aer liber. Între două pensulații și câteva râsete, au descoperit că vara e mult mai frumoasă când o petreci împreună, cu sufletul plin de culoare! Au fost două zile de muncă intensă, cu emoții, dar cu satisfacție enormă și cu bucuria lucrului bine făcut… iar momentul când fiecare participant și-a văzut icoana terminată și înrămată, a fost cel mai înalțător.

Ultima zi a taberei a coincis cu Duminica a 8-a după Rusalii, când Biserica ne amintește de minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi  pești cu care Iisus a hrănit peste 5.000 de oameni, a adus și pentru noi un moment de înmulțire a emoțiilor: sfințirea icoanelor lucrate cu atâta drag. O rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate clipele în care ne-a luminat pașii și ne-a vegheat cu har, a fost ca o recunoaștere a implicării, a bunei purtări, a talentelor și a prieteniei noastre, pentru că fiecare copil a fost o comoară și fiecare zâmbet a fost o mică victorie. Cu sufletele pline de recunoștință, copii și părinți au trăit împreună clipe de lumină și binecuvântare.

Cadrele didactice, cu har și răbdare, au fost sufletul fiecărei zile, iar părintele paroh și sponsorii inimoși au făcut posibil acest vis frumos.

Dragi copii, nu uitați: ce am trăit aici nu rămâne doar într-o poză sau într-o amintire, ci merge cu voi mai departe în felul în care veți trăi și veți fi alături unii de alții. Să fiți mereu lumina vie a comunității și să nu uitați că Tatăl cel Ceresc vă așteaptă oricând în tânguirea chemărilor de clopote în Casa Sa.

Teodor Vasile Roșca, preot paroh

Daniela Friciu, Mihaela Roșca, Codruța Bîclea, profesori îndrumători

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și sport

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și spo...

9 august 2025
FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

9 august 2025
FOTO: Investiție istorică pentru orașul Luduș

FOTO: Investiție istorică pentru orașul Luduș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

8 august 2025

Social

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

9 august 2025
Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

8 august 2025
Tractor răsturnat peste o femeie, în Deda

Tractor răsturnat peste o femeie, în Deda

8 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025

Sanatate

Un spital mureșean angajează medici pediatri

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025
Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

9 august 2025
Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

9 august 2025
VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste ...

7 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025

Invatamant

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

9 august 2025
FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

9 august 2025
Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

9 august 2025
FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

9 august 2025
INTERVIU. Oana Bianca Sebestian, șefă de promoție, Studii de Securitate, UMFST- ”Studiile de Securitate nu au venit doar ca o curiozitate intelectuală, ci ca o alegere asumată”

INTERVIU. Oana Bianca Sebestian, șefă de promoție, Studii de Securitate, UMFST- ”Studiile de Securit...

8 august 2025

Sport

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

9 august 2025
Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sângeorgiu de Mureș

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sân...

9 august 2025
ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

9 august 2025
Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025
ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

9 august 2025
”Ștafeta Prieteniei de pe Via Transilvanica” preluată la Brâncovenești

”Ștafeta Prieteniei de pe Via Transilvanica” preluată la Brâncovenești

9 august 2025

Citește și:

Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe scena Festivalului Internațional de Folclor ”Peștișorul de Aur”

Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe scena Festivalului Internațional de Folclor ”Peștișor...

9 august 2025
Expoziție de sculptură Bocskay Vince, la Galeria Art Noveau din Târgu Mureș

Expoziție de sculptură Bocskay Vince, la Galeria Art Noveau din Târgu Mureș

9 august 2025
Atelier de pictură pe lemn, în Cetatea Sighișoara

Atelier de pictură pe lemn, în Cetatea Sighișoara

9 august 2025
Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături

Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături

8 august 2025
O nouă ediție a festivalului „Cântecul Popular Patriotic la Oarba și la Iernut”

O nouă ediție a festivalului „Cântecul Popular Patriotic la Oarba și la Iernut”

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025
Mureșeanca Andrea Kiss și-a expus sculpturile în Cluj-Napoca: „Mesajul meu ajunge la sufletul oamenilor”

Mureșeanca Andrea Kiss și-a expus sculpturile în Cluj-Napoca: „Mesajul meu ajunge la sufletul oameni...

7 august 2025
Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Pa...

7 august 2025
Gențiana, în concert la Târgu Mureș

Gențiana, în concert la Târgu Mureș

7 august 2025
Biblioteca Județeană Mureș își mărește fondul de carte pentru mureșeni: „Niciodată nu sunt cărți suficiente”

Biblioteca Județeană Mureș își mărește fondul de carte pentru mureșeni: „Niciodată nu sunt cărți suf...

6 august 2025
Jazzul local și cel american se întâlnesc la Târgu Mureș, între zidurile Cetății Medievale

Jazzul local și cel american se întâlnesc la Târgu Mureș, între zidurile Cetății Medievale

6 august 2025
Concert „balcanic” la Antigalerie Cactus

Concert „balcanic” la Antigalerie Cactus

6 august 2025
6 august, Sărbătoarea Schimbarea la Față sau Transfigurarea Domnului

6 august, Sărbătoarea Schimbarea la Față sau Transfigurarea Domnului

6 august 2025
Zacusca de Artă revine cu 3 zile de muzică, creație și voie bună la Târgu Mureș

Zacusca de Artă revine cu 3 zile de muzică, creație și voie bună la Târgu Mureș

5 august 2025
FOTO: Săptămâna Haferland 2025, model de succes al proiectelor de turism rural

FOTO: Săptămâna Haferland 2025, model de succes al proiectelor de turism rural

5 august 2025
Marcel Naste, pe simezele Centrului de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”

Marcel Naste, pe simezele Centrului de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”

5 august 2025
Expoziția ”Sacrum Expo” de Claudia Kömíves, la Galeria de Artă „Deisis”

Expoziția ”Sacrum Expo” de Claudia Kömíves, la Galeria de Artă „Deisis”

5 august 2025
Festival Național de Poezie Populară la Muzeul Etnografic

Festival Național de Poezie Populară la Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin

5 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentr...

9 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment...

9 august 2025

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul d...

9 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a...

9 august 2025

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, o...

9 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures2...

9 august 2025

Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe sce...

9 august 2025

”Iernut Fest” 2025, sărbătoarea reinventată a comunității din Iernut

4 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație public...

5 august 2025

Delegare în funcție la conducerea DNA Târgu Mureș

4 august 2025

CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

5 august 2025

INTERVIU. Elena Țeranu, șefă de promoție, Medicină Militară, UMFST: ”A...

6 august 2025

PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermin...

4 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!