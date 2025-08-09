Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

Modernizarea Educației sărmășene prinde contur printr-un proiect amplu finanțat din PNRR, ”care se apropie de final”, a anunțat, în urmă cu câteva zile, ec. Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

Potrivit unei postări făcută pe pagina proprie de Facebook de către primarul Valer Botezan, prin acest proiect toate unitățile de învățământ din Sărmașu sunt dotate cu: mobilier școlar nou, materiale didactice moderne, table interactive pentru un proces educațional adaptat timpurilor actuale, dar și echipamente pentru laboratoare și ateliere de practică. În această ultimă etapă, dotăm atelierele de practică pentru clasele de profesională, specualizările Mecanică și Croitorie, oferind elevilor condiții reale de învățare și pregătire pentru viață. Copiii noștri vor învăța meserie într-un mediu modern, cu echipamente performante, pregătiți pentru a deveni lucrători calificați, independenți și respectați în comunitate și oriunde în lume! Sărmașu investește în Educație pentru că știe că fiecare copil merită șansa a un viitor mai bun. Aceasta nu este doar o investiție în școli, ci o investiție într-o comunitate puternică, bine pregătită și unită”, a transmis ec. Valer Botezan.

