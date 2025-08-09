Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Slider
Programul Zilelor Comunei Corunca 20259 august 2025
Reprezentanții Primărei Comunei Corunca au publicat recent, pe pagina de Facebook a instituției, programul Zilelor Comunei Corunca, eveniment ce va avea loc în perioada 15-16 august.
(Redacția)
