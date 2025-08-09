Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și sport

Reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Realizare lucrări de re-ecologizare a terenurilor degradate ale fostei fabrici de cărămidă Mureșeni prin amenajare spații de agrement și sport, spații destinate activităților social-culturale și spații verzi, branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Mureș, strada Dealului, pe un teren identificat prin C.F. nr. 145998, 145999.

”Informaţii privind proiectul propus pot fi obținute la ANMAP – DJM Mureș, din localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, luni între orele 9.00 – 15.00, marți-vineri între orele 9.00 – 12.00, la numărul de telefon 0265-314.984, fax 0265-314.985, adresa de e-mail office@djmms.anmap.gov.ro, precum și la sediul Serviciului Public Administrația Domeniului Public (ADP) Târgu Mureș, strada Kos Karoly nr. 1/B, e-mail: adp@tirgumures.ro, între orele 8.00 – 12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – DJM Mureș, localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00 și marți-vineri între orele 9.00 – 12.00”; se precizează într-un anunț făcut public recent, pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro.

(Redacția / Foto: https://andreeasoft.blogspot.com/2015/05/lacul-de-caramida.html)