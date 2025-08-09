Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și sport

- redactia
Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și sport9 august 2025
Reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Realizare lucrări de re-ecologizare a terenurilor degradate ale fostei fabrici de cărămidă Mureșeni prin amenajare spații de agrement și sport, spații destinate activităților social-culturale și spații verzi, branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Mureș, strada Dealului, pe un teren identificat prin C.F. nr. 145998, 145999.
”Informaţii privind proiectul propus pot fi obținute la ANMAP – DJM Mureș, din localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, luni între orele 9.00 – 15.00, marți-vineri între orele 9.00 – 12.00, la numărul de telefon 0265-314.984, fax 0265-314.985, adresa de e-mail office@djmms.anmap.gov.ro, precum și la sediul Serviciului Public Administrația Domeniului Public (ADP) Târgu Mureș, strada Kos Karoly nr. 1/B, e-mail: adp@tirgumures.ro, între orele 8.00 – 12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – DJM Mureș, localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00 și marți-vineri între orele 9.00 – 12.00”; se precizează într-un anunț făcut public recent, pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro.
(Redacția / Foto: https://andreeasoft.blogspot.com/2015/05/lacul-de-caramida.html)
