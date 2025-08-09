Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

Perechea de dansatori Rareș Cojoc și Andreea Matei a intrat sâmbătă, 9 august, în istoria sportului românesc, cucerind prima medalie a României la World Games în proba de dans sportiv, la secțiunea Standard.

”Cu eleganță, forță și o sincronizare impecabilă, sportivii noștri au ridicat sala în picioare și au demonstrat că munca, disciplina și pasiunea pot duce acolo unde puțini ajung. Podium – World Games 2025, Standard Dancing: Alexey Glughov & Anastasia Glazunova (Republica Moldova), Rareș Cojoc & Andreea Matei (România), Dariusz Mykcab & Madara Freiberga (Polonia). Această performanță este un moment de referință pentru dansul sportiv românesc și un exemplu de determinare pentru tinerii sportivi din întreaga țară. Felicitări, Rareș & Andreea – sunteți mândria României!”, au anunțat reprezentanții Agenției Naționale pentru Sport, pe pagina de Facebook a instituției.

Competiția s-a desfășurat în orașul Chengdu din China.

(Redacția)