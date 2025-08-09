Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

Asociația Mureș Runners a organizat, în perioada 1-3 august, o serie de evenimente sub umbrela concursului Mures24H, MTB & Trail Running. Concursul, considerat unul dintre cele mai dificile din Transilvania, a avut loc la Platoul Cornești din Târgu Mureș și a adus la start peste 250 de participanți.

Sportivii au alergat sau pedalat în cursele de 24 de ore, 12 ore sau, au participat, în premieră, la o cursă mai accesibilă: alergare pe o buclă de 10,5 kilometri, în pădurea de la Platoul Cornești.

Evenimentul a debutat cu un moment de gală vineri, 1 august, proiecția filmului ”Apă și Talpă”, un documentar despre alergarea unui grup de sportivi experimentați, pe Via Transilvanica, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, pe un traseu cu o lungime de 1.400 de kilometri, timp de 25 de zile.

La proiecția filmului au participat și câțiva dintre protagoniștii acestuia, Eva Hochbauer, Cornel Buliga, Paul Vulturar, Cristian Deac, și Tiberiu Ușeriu, co-fondator al Asociației Tășuleasa Social, inițiatorii proiectului Via Transilvanica.

”Cea de-a opta ediție a concursului Mures24H a fost și cea mai spectaculoasă de până acum. Am avut onoarea de a avea alături, atât la proiecția de vineri, cât și pe traseul de alergare, câțiva dintre cei mai buni alergători de cursă lungă din România. De asemenea, am fost încântați să vedem energia, ambiția și spiritul competitiv al tuturor sportivilor înscriși. Cu siguranță, cei mai mulți vor reveni la Târgu Mureș pentru următoarele ediții Mures24H, pentru că aici găsesc o atmosferă prietenoasă, un spațiu generos și o echipă care să îi încurajeze”, a declarat Laura Cioca, reprezentantă a Mureș Runners.

Pentru Asociația Mureș Runners urmează alte evenimente importante, atât pe plan sportiv cât și pe plan comunitar. În data de 6 septembrie, membrii asociației vor organiza, alături de Primăria Comunei Râciu, ”Turul Râciului pe bicicletă”, un eveniment la care sunt așteptați toți mureșenii interesați de natură, mișcare și tradițiile din Câmpia Transilvaniei.

Mureș Runners este o asociație non-profit al cărei scop este să încurajeze mureșenii să facă mișcare. Asociația organizează concursuri specializate dar și evenimente comunitare, alergări săptămânale accesibile pentru orice persoană interesată să descopere beneficiile mișcării.

