TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

Pe 5 octombrie 2025, de la ora 14.00, Palatul Culturii din Târgu Mureș va găzdui o nouă ediție TEDx, sub tema „Nodes”.

Evenimentul promite să aducă pe scenă idei inovatoare și voci inspiraționale, într-un format dedicat conexiunii dintre oameni, discipline și generații. Conceptul din acest an pornește de la ideea că fiecare individ este un nod într-o rețea mai largă de cunoaștere. Prin dialog și colaborare, aceste noduri dau naștere unei inteligențe colective care generează schimbare.

Organizatorii TEDx Târgu Mureș subliniază că fiecare ediție contribuie la construirea unei comunități bazate pe curiozitate, deschidere și acțiune. Participanții sunt invitați să descopere idei cu impact și să se alăture unui spațiu al transformării.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe platforma https://in-time.ro/e/tedx25.

(A.I.B.)