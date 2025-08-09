Luduș
Un spital mureșean angajează medici pediatri
Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș angajează medici specialiști/ primari, pentru linia de gardă Pediatrie.
”Pentru relații suplimentare, doritorii se pot adresa la numerele de telefon: 0265-411.889 – director medical, interior 22, in intervalul orar 8.00 – 15.00”, a informat Ec. Claudia Uțiu, managerul Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș, într-un anunț făcut public pe pagina web a instituției, www.spital-ludus.ro.
