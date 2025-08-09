VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Band au desfășurat sâmbătă, 9 august, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, șase percheziții domiciliare în comuna Band, în cadrul cercetărilor privind un eveniment violent care a avut loc joi, 7 august.

”Investigațiile vizează comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere, amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În noaptea respectivă, șase persoane ar fi pătruns în curtea unor localnici, unde i-ar fi agresat folosind obiecte contondente. În urma descinderilor, polițiștii au identificat persoanele bănuite și au ridicat mai multe mijloace de probă relevante pentru documentarea cazului. Au fost puse în aplicare șase mandate de aducere, iar, după administrarea probatoriului, cinci bărbați, cu vârste între 22 și 51 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Târgu Mureș, specialiști ai Serviciului Criminalistic și efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)