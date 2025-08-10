Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul mureșean Horațiu Moldovan, a declarat recent, cu ocazia participării la o emisiune la postul de televiziune Digi 24, că la finalul anului 2024 a rămas necheltuită suma de 111 milioane lei din fondurile alocate pentru servicii medicale.

Bani necheltuiți

Referindu-se la motivele care au dus la această situație, președintele CNAS a invocat faptul că fiecare furnizor de servicii medicale are un sistem propriu de programări, respectiv că unii furnizori de servicii medicale preferă banii cash în detrimentul celor de la CNAS.

”La nivelul anului trecut, am avut peste 2 miliarde de lei alocați pentru investigații de laborator și investigații imagistice, a căror execuție bugetară a fost mai puțin cu 111 milioane”, a precizat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

”Mai mult decât atât, în ultimul trimestru am avut bani suplimentari; e adevărat, că era luna noiembrie, și am întrebat Casele județene, colegii mei care conduceau Casa Județeană de Asigurări de Sănătate respectivă dacă doresc suplimentare pe paraclinic. Răspunsul în unanimitate a fost ”Nu”, ei întrebând la rândul lor furnizorii de servicii. Sunt două aspecte aici: unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analiză medicală își face propriile programări, pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7, în prima săptămână, în primele trei zile, trebuie să meargă pacientul la laborator să își facă programarea. Lucrul acesta îl putem corecta prin acea aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic și analize de laborator și pentru imagistică și pentru medicul de familie și pentru ambulatoriu și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape, să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale, și totul va fi vizibil și în timp real. Al doilea element, și îl spun la modul foarte deschis și foarte sincer: de multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar de lucrul acesta o să avem grijă în controalele pe care le vom face. Noi nu obligăm pe nimeni să fie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, nu rugăm niciun furnizor de servicii medicale; furnizorii de servicii medicale vin către Casele de Asigurări de Sănătate și solicită contractare. Dacă soliciți contractare și ai pretenția să ai acces la banul public trebuie să respecți și niște elemente”, a completat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Platformă nouă, din 2026

Totodată, președintele CNAS a anunțat că instituția a cărei activitate o coordonează pregătește o platformă online pentru programări, care să centralizeze toate programările medicale de la nivel național.

”Am discutat în spațiul public, pentru că am lansat de câteva săptămâni această idee și mă bucur tare mult că avem un grad foarte mare de acceptare în general a tuturor măsurilor, dar această măsură e una foarte ieftină e și o măsură care pune ordine sau să spunem rânduială în sistemul sanitar”, a arătat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Referindu-se la noua aplicație, președintele CNAS a mai declarat: ”Vom pune la dispoziţia populaţiei o astfel de platformă foarte simplă de programări. Sper să fie gata la începutul anului următor, noi ne propunem trimestrul patru al acestui an, cel puţin cu modulul de programare la laboratorul de analize şi imagistică, pentru că aici este necazul cel mai mare al pacienţilor. Dar la începutul anului viitor toate modulele ne dorim să fie funcţionale, inclusiv programare la medicul de familie, la ambulatoriul de specialitate, la spital.”

Arina TOTH

Foto: Arhivă Zi de Zi