Sunday, 10 August 2025
Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

10 august 2025

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul mureșean Horațiu Moldovan, a declarat recent, cu ocazia participării la o emisiune la postul de televiziune Digi 24, că la finalul anului 2024 a rămas necheltuită suma de 111 milioane lei din fondurile alocate pentru servicii medicale.

Bani necheltuiți

Referindu-se la motivele care au dus la această situație, președintele CNAS a invocat faptul că fiecare furnizor de servicii medicale are un sistem propriu de programări, respectiv că unii furnizori de servicii medicale preferă banii cash în detrimentul celor de la CNAS.

”La nivelul anului trecut, am avut peste 2 miliarde de lei alocați pentru investigații de laborator și investigații imagistice, a căror execuție bugetară a fost mai puțin cu 111 milioane”, a precizat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

”Mai mult decât atât, în ultimul trimestru am avut bani suplimentari; e adevărat, că era luna noiembrie, și am întrebat Casele județene, colegii mei care conduceau Casa Județeană de Asigurări de Sănătate respectivă dacă doresc suplimentare pe paraclinic. Răspunsul în unanimitate a fost ”Nu”, ei întrebând la rândul lor furnizorii de servicii. Sunt două aspecte aici: unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analiză medicală își face propriile programări, pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7, în prima săptămână, în primele trei zile, trebuie să meargă pacientul la laborator să își facă programarea. Lucrul acesta îl putem corecta prin acea aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic și analize de laborator și pentru imagistică și pentru medicul de familie și pentru ambulatoriu și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape, să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale, și totul va fi vizibil și în timp real. Al doilea element, și îl spun la modul foarte deschis și foarte sincer: de multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar de lucrul acesta o să avem grijă în controalele pe care le vom face. Noi nu obligăm pe nimeni să fie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, nu rugăm niciun furnizor de servicii medicale; furnizorii de servicii medicale vin către Casele de Asigurări de Sănătate și solicită contractare. Dacă soliciți contractare și ai pretenția să ai acces la banul public trebuie să respecți și niște elemente”, a completat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Platformă nouă, din 2026

Totodată, președintele CNAS a anunțat că instituția a cărei activitate o coordonează pregătește o platformă online pentru programări, care să centralizeze toate programările medicale de la nivel național.

”Am discutat în spațiul public, pentru că am lansat de câteva săptămâni această idee și mă bucur tare mult că avem un grad foarte mare de acceptare  în general a tuturor măsurilor, dar această măsură e una foarte ieftină e și o măsură care pune ordine sau să spunem rânduială în sistemul sanitar”, a arătat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.
Referindu-se la noua aplicație, președintele CNAS a mai declarat: ”Vom pune la dispoziţia populaţiei o astfel de platformă foarte simplă de programări. Sper să fie gata la începutul anului următor, noi ne propunem trimestrul patru al acestui an, cel puţin cu modulul de programare la laboratorul de analize şi imagistică, pentru că aici este necazul cel mai mare al pacienţilor. Dar la începutul anului viitor toate modulele ne dorim să fie funcţionale, inclusiv programare la medicul de familie, la ambulatoriul de specialitate, la spital.”

Arina TOTH
Foto: Arhivă Zi de Zi

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și sport

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mureș în spațiu de agrement și spo...

9 august 2025
FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

FOTO: O nouă stradă din Sângeorgiu de Mureș, modernizată

9 august 2025
FOTO: Investiție istorică pentru orașul Luduș

FOTO: Investiție istorică pentru orașul Luduș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

8 august 2025

Social

Sistare de gaze naturale în trei localități mureșene

Sistare de gaze naturale în trei localități mureșene

10 august 2025
VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut în Band

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

9 august 2025
Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

8 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025

Sanatate

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025
Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

9 august 2025
Un spital mureșean angajează medici pediatri

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025
Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

9 august 2025
Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

9 august 2025
VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste ...

7 august 2025

Invatamant

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

9 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

9 august 2025
FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

9 august 2025
Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

9 august 2025
FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

9 august 2025

Sport

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

9 august 2025
Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sângeorgiu de Mureș

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sân...

9 august 2025
ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rezultate și clasament

9 august 2025
Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025
ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

ASCOTID Trail Race, la Platoul Cornești Târgu Mureș

9 august 2025
”Ștafeta Prieteniei de pe Via Transilvanica” preluată la Brâncovenești

”Ștafeta Prieteniei de pe Via Transilvanica” preluată la Brâncovenești

9 august 2025

Citește și:

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025
Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

9 august 2025
Un spital mureșean angajează medici pediatri

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025
Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

9 august 2025
Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

9 august 2025
VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste ...

7 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025
Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

6 august 2025
Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

6 august 2025
Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

6 august 2025
Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

5 august 2025
INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată să dau tot ce pot”

INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată s...

5 august 2025
Tratament modern prin radioterapie a cancerului de sân la Spitalul Județean Mureș

Tratament modern prin radioterapie a cancerului de sân la Spitalul Județean Mureș

4 august 2025
PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermina Gîrbovan, medic specialist Radioterapie

PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermina Gîrbovan, medic specialist R...

4 august 2025
Acțiune de donare de sânge la Reghin

Acțiune de donare de sânge la Reghin

4 august 2025
Investiții PNRR în 37 de cabinete de medicină de familie din județul Mureș

Investiții PNRR în 37 de cabinete de medicină de familie din județul Mureș

4 august 2025
Hrana ancestrală în vremea trendurilor alimentare

Hrana ancestrală în vremea trendurilor alimentare

4 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunț...

10 august 2025

Sistare de gaze naturale în trei localități mureșe...

10 august 2025

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentr...

9 august 2025

Echipament medical performant de medicină nucleară...

9 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment...

9 august 2025

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul d...

9 august 2025

”Iernut Fest” 2025, sărbătoarea reinventată a comunității din Iernut

4 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație public...

5 august 2025

Delegare în funcție la conducerea DNA Târgu Mureș

4 august 2025

CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

5 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!