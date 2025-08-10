ART & The City – Festival urban de muzică, artă și cultură, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Uzina Foto din Târgu Mureș va găzdui, în perioada 26-28 septembrie, ART & The City – Festival urban de muzică, artă și cultură, eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Mureș.

”Festivalul ART & The City transformă Uzina Foto din Târgu Mureș într-un spațiu vibrant de creație și expresie artistică. Timp de trei zile, publicul este invitat să descopere o selecție diversă de concerte live, expoziții de fotografie și pictură, performance-uri, proiecții de film și instalații artistice. Evenimentul aduce împreună artiști locali într-un program multidisciplinar dedicat artelor contemporane, explorării urbane și comunității. Te așteptăm la Uzina Foto să descoperi creativitatea orașului tău în cel mai dinamic festival multidisciplinar al toamnei: ART & The City! Concerte live, expoziții, performance, film, atmosferă urbană, artiști locali, cultură deschisă! Artiștii debutanți ne pot scrie în privat sau pe adresa hello@uzinafoto.com. Intrarea este liberă! Detalii despre program în curând!”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția)