Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Conducerea Primăriei Comunei Lunca Bradului anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Asfaltare străzi în comuna Lunca Bradului”, propus a fi amplasat în comuna Lunca Bradului, satele Lunca Bradului și Neagra.

”Informaţiile privind proiectul propus pot fi obținute la ANMAP Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00, marți – vineri între orele 9.00 – 12.00, și la sediul titularului de proiect comuna Lunca Bradului din localitatea Lunca Bradului nr. 188, județul Mureș, de luni – vineri între orele 9.00 – 12.00. Observațiile publicului se primesc prin poștă la sediul ANMAP din municipiul Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, e-mail office@djmms.anmap.gov.ro sau fax 0265-314.985”, au informat reprezentanții Primăriei Comunei Lunca Bradului.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)