Sunday, 10 August 2025
Festivalul Câmpiei Mureșene, la Tăureni Cultură
Festivalul Câmpiei Mureșene, la Tăureni

10 august 2025

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Primăria Comunei Tăureni organizează sâmbătă, 16 august, de la ora 14.00, la Tăureni, Festivalul Câmpiei Mureșene.

Potrivit organizatorilor, pe lista invitaților se află următorii artiști: Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate, Adina Hada, Maria Butilă, Cristian Fodor, Paula Hriscu, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Adelina Boita, Anca Marian, Nelu Sămărtean, Gizela Iancu, Ioan Cristian Țăran, Andreea Morariu, Five Relax, Ansamblul ”Mugurii Ardeleni, Zestrea Satului” Dulcea, Ansamblul ”Mugurii” din Grebeniș, Ansamblul ”Mugurelul” din Sâncraiu de Mureș, Ansamblul ”Ardealul” din Luduș și Ceterașii de pe Câmpie.

(Redacția)

