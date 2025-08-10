FOTOREPORTAJ: Baza Intaro Sport Târgu Mureș, etalon în tenisul românesc

Baza Intaro Sport situată pe strada Insulei nr. 1 din municipiul Târgu Mureș va găzdui, în perioada 8-14 septembrie, un turneu de tenis din circuitul ATP Challenger 50. Astfel, ”Orașul Trandafirilor” devine al cincilea oraș din România care găzduiește un turneu inclus în circuitul ATP (Association of Tennis Professionals), alături de București, Brașov, Sibiu și Iași.

Competiția este organizată de Asociația Club Sportiv Intaro Sport Târgu Mureș și se va disputa în condiții de top, impuse de către ATP, în baza sportivă care a beneficiat de ample și costisitoare lucrări de modernizare pentru a se ridica la standardele premium din tenisul internațional.

Bază sportivă unică în România

Președintele executiv al Asociației Club Sportiv Intaro Sport Târgu Mureș, Marina Zanfir, a subliniat eforturile depuse pentru transformarea bazei sportive de pe strada Insulei nr. 1 într-o locație etalon din punct de vedere al infrastructurii pentru desfășurarea unor competiții de tenis înscrise în calendarul ATP.

”Când zici ATP, însă, deja vorbești despre o altă ligă. Nu este ușor să primești o astfel de licență, dar, odată ce ai dovedit că poți duce un asemenea nivel, faci parte dintr-un grup mult mai select și mai restrâns a organizatorilor de turnee profesioniste de tenis. Ca să putem ajunge la această performanță, a fost nevoie, în primul și în primul rând, să avem o bază de tenis la standarde de top. Cu mândrie pot să spun că astăzi, ceea ce noi am renovat în Târgu Mureș – Baza Sportivă Intaro Sport, este unică în România și îndeplinește condiții de ATP Tour Event – etapa superioară a turneelor ATP. Avem cinci terenuri de zgură, iar trei dintre ele pot găzdui, fără probleme, competiții ATP 250 – pentru că îndeplinesc dimensiunile oficiale de 40,23 x 20,11 metri. Avem un sistem de nocturnă cum, din câte știu și mi s-a spus, nu mai există în țară, cu o intensitate de peste 1.000 de lucși, distribuiți uniform. Trei tabele digitale LED și sistem audio BOSE. Plus două tribune cu o capacitate totală de 400 de locuri. Ceea ce v-am povestit până acum este punctul minim de plecare pentru un astfel de proiect. Dacă noi nu dețineam aceste terenuri, nu am fi avut cum să primim licență ATP”, a declarat Marina Zanfir.

Portofoliu de competiții premium

Asociația Club Sportiv Intaro Sport Târgu Mureș a organizat, în ultimul an calendaristic, câteva competiții de top, ridicând de fiecare dată standardele: Intaro Trophy M15 (septembrie 2024), Intaro Elite Cup W75 (martie 2025, cel mai important turneu femini organizat vreodată în municipiul Târgu Mureș) și M25 Târgu Mureș (iunie 2025, primul turneu ITF M25 din istoria municipiului Târgu Mureș și al doilea turneu feminin ca importanță din România).

”Dacă noi nu organizam turneele ITF la nivelul premium, nu am fi primit – în niciun an de zile de la primul turneu organizat, posibilitatea de a fi contactați de ATP pentru un Challenger. Ceea ce, însă, îmi doresc neapărat să punctez este faptul că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără o echipă capabilă și vizionară. Directorul de turnee este Andrei Mlendea, fostul antrenor al Simonei Halep, al lui Marius Copil și al echipei de Cupă Davis a România, care, în ceea ce privește partea de tenis, este unul dintre oamenii cei mai conectați și cunoscuți în domeniu. Iar eu, împreună cu soțul meu, Mihai Robert Rozsa, am avut experiența de business și, bineînțeles, legătura sentimentală cu orașul. Ne dorim să realizăm lucruri frumoase și să oferim ceva înapoi comunității în care ne-am format și în care au început proiectele noastre”, a subliniat Marina Zanfir.

Alex TOTH