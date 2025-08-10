MotoDays Festival, la Râciu

Asociația Sportivă ”Câmpia” Râciu organizează, în perioada 23-24 august, în comuna Râciu, cea de-a 4-a ediție a evenimentului sportiv MotoDays Festival.

”Acest eveniment este dedicat tuturor pasionaților de motoare și atv uri, așa că vă așteptăm pe toți, fie că vreți să participați sau doar să vizionați acest spectacol fabulos. După cum bine știți din edițiile trecute, nouă ne place să vă surprindem în fiecare an cu ceva nou și spectaculos, deci nu mai stați pe gânduri și hai să ne vedem la Râciu pentru a petrece un weekend de neuitat. Ziua 1, sâmbătă, 23 august, se desfășoară Parada Moto și proba de EnduroCross, party în aer liber. Ziua 2, duminică, 24 august, se desfășoară proba de MotoCross. La finalul fiecarea dintre zile va avea loc o premiere”, se menționează pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția)