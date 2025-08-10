Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Participanții la cea de-a 12-a ediție a Vâltorii Mureșene, eveniment care va avea loc în perioada 29 – 31 august, în Cetatea Târgu Mureș, sunt invitați să participe și la un Târg meșteșugăresc.

”Există ceva magic atunci când mâinile și inimile se împletesc într-o creație specială, nu-i așa? Așa este și Târgul meșteșugăresc de la Vâltoarea Mureșeană care, timp de trei zile, umple de viață Bulevardul Cetății. În acest an, la sfârșitul lunii august, 64 de meșteșugari și producători din regiune vin la noi să ne uimească cu produsele lor. Pe străduța colorată a târgului Vâltorii, vizitatorii vor fi așteptați din nou de o cavalcadă de arome, culori, gusturi și texturi. La standurile meșteșugarilor, vânătorii de comori pot alege dintre bijuterii confecționate din materiale variate, genți cusute manual, țesături și decorațiuni din ce în ce mai frumoase. Producătorii se vor îngriji de delicatesele care ne fac să ne lase gura apă: de la dulciuri artizanale, la siropurile răcoritoare, până la amestecurile de condimente parfumate – toată lumea își va găsi preferatul. Vizitează evenimentul nostru, între 29 și 31 august, zilnic între orele 10.00 la 21.00, și găsește-ți cel mai drag negustor la Vâltoare!”, se precizează pe pagina de Facebook a evenimentului.

