Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Conducerea Primăriei Orașului Sovata anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Mobilitate urbană durabilă în orașul Sovata – coridor urban”, propus a fi amplasat în orașul Sovata, satul Ilieși, pe un teren identificat prin C.F. nr. 55339, 55353, 55346 și 58073.

”Informaţiile privind proiectul propus pot fi obținute la ANMAP – Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00, marți – vineri între orele 9.00 – 12.00, și la sediul titularului de proiect, Oraș Sovata, strada Principală nr. 155, județul Mureș, de luni – vineri între orele 9.00 – 12.00. Observațiile publicului se primesc prin poștă la sediul ANMAP din municipiul Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, e-mail office@djmms.anmap.gov.ro sau fax 0265-314.985”, au informat reprezentanții Primăriei Orașului Sovata.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)