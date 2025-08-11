Slider
Accident stupid în Botorca (Târnăveni)11 august 2025
Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târnăveni au fost solicitați să intervină luni, 11 august, în localitatea Botorca, pe strada Principală, unde o persoană a fost surprinsă sub un autoturism, în urma unor lucrări de reparație.
”La fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. Victima a fost extrasă de sub autoturism și a fost evaluată și monitorizată de echipajul SMURD, ulterior transportată la CPU Târnăveni”, a informat lt. Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.
