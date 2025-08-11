Monday, 11 August 2025
Accident stupid în Botorca (Târnăveni)

11 august 2025

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târnăveni au fost solicitați să intervină luni, 11 august, în localitatea Botorca, pe strada Principală, unde o persoană a fost surprinsă sub un autoturism, în urma unor lucrări de reparație. 

”La fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. Victima a fost extrasă de sub autoturism și a fost evaluată și monitorizată de echipajul SMURD, ulterior transportată la CPU Târnăveni”, a informat lt. Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)

