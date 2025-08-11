Artiști din Elveția, Franța și Polonia la Festivalul Harmonia Cordis

Continuăm prezentarea artiștilor are vor urca pe scena celei de a XX-a ediții a Festivalului Internațional de Chitară Harmonia Cordis. În episodul de astăzi vom face cunoștință cu artiștii celei de a doua seri de festival găzduită joi, 14 august de Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș. De precizat faptul că toate zilele din cadrul Harmonia Cordis (13-19 august) vor începe la ora 19 și vor avea intrare liberă.

Artistul care va deschide a doua seară de festival este Johan Smith din Elveția.

Câștigător a numeroase concursuri internaționale, inclusiv la foarte prestigioasa Guitar Foundation of America, Johan Smith a fost definit, de asemenea, drept Revelația chitarei clasice 2017 de către revista Guitare Classique. A efectuat mai multe turnee în Canada, Japonia, China, SUA și a cântat în săli de prestigiu precum Carnegie Hall (SUA), Chopin Hall (Japonia), Kolarac Concert Hall (Serbia), Changsha Concert Hall (China), Opera din Lausanne (Elveția). În prezent, pregătește lansarea celui de-al patrulea album al său: ” Children’s Corner ” (Naxos, iulie 2023). Interesul său deosebit pentru muzica contemporană l-a determinat să colaboreze cu mai mulți compozitori, realizând în premieră lucrări pentru chitară solo și cu orchestre precum Orchestra Simfonică din Budapesta, Orchestra de Cameră din Lausanne și Orchestra Festivalului Verbier. Născut în 1990 la Geneva, Johan a început să cânte la chitară cu profesoara Marie-Claire Pignolo și a obținut o diplomă de licență în 2015, apoi un „Master of Arts in Instrumental Pedagogy” în 2017 la Universitatea de Muzică din Lausanne, la clasa chitaristului brazilian Dagoberto Linhares. Pe lângă activitatea sa de profesor de chitară la Conservatorul din Morges (COV), a obținut în 2019 cel mai important titlu academic în domeniul interpretării muzicale din Elveția : „Master of Arts specializat în Interpretare muzicală solistică”, acordat cu nota maximă și Premiul special Max D. Jost. Într-o abordare complet diferită, el este, de asemenea, fondatorul, compozitorul, interpretul și designerul grafic al trupei de metal extrem „Stortregn”, cu care a înregistrat deja cinci albume și a făcut turnee în întreaga lume din 2005.

Al doilea recital al serii de joi, 14 augus va fi susținut de Thomas Viloteau din Franța.

Dr. Thomas Viloteau, fenomenul francez al chitarei, este considerat unul dintre cei mai talentați chitariști clasici de astăzi. Primul său concert a avut loc în țara sa natală, Franța, la numai un an după ce a început să cânte, în fața unui public de 200 de persoane. De la acel concert, Thomas a cântat în unele dintre cele mai bune locuri din Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Germania, Olanda, Italia, Spania, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Taiwan și Puerto Rico. Născut într-o familie de entuziaști ai artelor frumoase, Dr. Viloteau a luat prima lecție la vârsta de 12 ani. Opt ani mai târziu, el a câștigat premiul întâi la Guitar Foundation of America Competition și, ulterior, a petrecut un an concertând în Statele Unite. Alte premii întâi includ concursul Francisco Tárrega din Spania, concursul Mottola din Italia, concursul Sernancelhe din Portugalia, concursul Ville d’Antony din Franța și concursul Segovia din Spania. Dr. Viloteau este singurul chitarist care a câștigat vreodată premiul Arthur Foote de la Harvard Musical Association. Cartea sa despre tehnica chitarei, „In the Black Box, Technique(s) of the Classical Guitar”, s-a vândut în peste o mie de exemplare în întreaga lume. A fost Artist-in-Residence la emisiunea radiofonică Performance Today, transmițând spectacolele sale de interpretare la mai mult de un milion de persoane din SUA. Dr. Viloteau a lansat înregistrări cu Naxos, MelBay și La Ma de Guido. Ultimele sale două albume, „Dances Through the Centuries” și „A Song and Dance”, lansate la Tigado, conțin înregistrări în premieră mondială ale Suite Brasileira 3, care a fost comandată și dedicată Dr. Thomas Viloteau, și ale Suite Brasileira 4, ambele de Sergio Assad. Dr. Viloteau a locuit în Barcelona, Paris, San Francisco, Londra, Arizona, Montréal și Rochester, NY. În 2019, el s-a alăturat facultății de chitară de la Institutul Peabody al Universității Johns Hopkins din Baltimore, MD.

Seara de miercuri, 14 august din cadrul Harmonia Cordis se va încheia cu recitalul susținut de Duo Kupinski din Polonia.

Duo Kupinski este exemplul fără egal de talent artistic în lumea muzicii clasice și unul dintre cele mai renumite duete de chitare din Europa. Aclamat atât de public, cât și de critici ca fiind doi muzicieni cu o tehnică strălucită, pasiune, calitate a sunetului și eleganță infinită. Pe lângă numeroasele realizări solo, după absolvirea Academiei de Muzică Karol Szymanowski din Katowice, Polonia și a Hochschule für Musik din Weimar (clasa de chitară a prof. Thomas Müller-Pering), Ewa Jablczynska și Dariusz Kupinski au decis să înființeze duo-ul de chitară, aducând în performanțele lor un simț magistral al ansamblului și o chimie personală fermecătoare. Ei au fost distinși de mai multe ori cu premii și burse prestigioase pentru realizările artistice. Au susținut recitaluri în Europa (de exemplu, Polonia, Anglia, Germania, Franța, Elveția), SUA, Mexic, China, Taiwan, Coreea de Sud și Japonia. Ca parte a pasiunii lor pentru educație, au fost invitați să țină cursuri de măiestrie în Europa, Asia și SUA. Ewa deține diploma de abilitare în interpretarea la chitară și este profesor titular la Academia de Muzică Krzysztof Penderecki din Cracovia. Dariusz deține titlul de Doctor în interpretare la chitară și este profesor la Academia de Muzică Karol Szymanowski din Katowice. În 2018/2019 duo-ul a avut reședința în Statele Unite pentru un proiect de cercetare și înregistrare de 18 luni care se adresează Premiului Grawemeyer în compoziție muzicală la Universitatea din Louisville, finanțat de Ministerul Științei și Învățământului Superior din Polonia. În 2011 a fost lansat CD-ul lor de debut „SPANISH MUSIC”. Din acel moment, acest duo format din soț și soție a luat amploare și a atras fani din întreaga lume. Următorul CD „RECITAL” (2016) conține în principal aranjamente de muzică de Chopin, Rossini, Piazzolla și Gershwin. Intenția ultimului CD „Kupinski Guitar Duo Goes Modern” (2022) a fost de a înregistra piese noi, necunoscute, originale pentru duo de chitare. Cu o reputație din ce în ce mai mare de a cânta cu o energie și o măiestrie artistică extraordinare, scopul lor este de a crea o experiență de concert bogată și variată pentru public prin interpretări extraordinare de muzică extraordinară. Duo Kupinski cântă exclusiv cu corzi D’Addario pe chitare fabricate de Philip Woodfield.

Alin ZAHARIE