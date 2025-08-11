Campania „Un ghiozdan pentru un copil plin de vise”, la Reghin

Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Reghin, în colaborare cu Asociația Femeilor Creștin Ortodoxe Reghin și Cercul Pastoral Misionar „Sfânta Ecaterina” Reghin demarează și în acest an campania socială „Un ghiozdan pentru un copil plin de vise”. Ajunsă la ediția a V-a, campania se desfășoară în perioada 1-30 august și își propune să aducă lumină în sufletele copiilor care au nevoie de sprijin. Localnicii se pot implica prin donarea unui ghiozdan echipat sau pot face donații financiare.

„Puteți să ne susțineți prin donarea unui ghiozdan echipat la bisericile parohiale care fac parte din Cercul Pastoral Misionar,,Sfânta Ecaterina” Reghin. Donațiile se pot face în contul Asociației Femeilor Creştin Ortodoxe Reghin RO12 RZBR 0000 0600 0764 6590 cu menţiunea „pentru ghiozdan”, au precizat organizatorii campaniei.

