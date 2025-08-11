Cumpără o carte, fă un elefant fericit

Magazinul online elefant.ro se pregătește de Ziua internațională a Elefantului, sărbătorită anual în data de 12 august. Cu acest prilej, anunță magazinul, 5% din vânzările din ziua de marți vor merge către singurii elefanți din România, Tania și Hella, locuitoare a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș.

„Pregătește-ți wishlist-ul: mâine, 12 august, 5% din vânzările elefant.ro merg către Tania și Hella de la Târgu Mureș Zoo. Pentru că elefanții au grijă unii de alții… iar mâine vom avea și noi grijă de ei. Elefantul nostru îți aduce povești, tu le aduci zâmbete elefanților de la Mureș. Tu comanzi, ei se bucură. Ce zici, devii și tu prietenul lor? Elefanții își vor flutura urechile de recunoștință!”, au transmis reprezentanții elefant.ro pe pagina lor de Facebook.

(A.B.)