Curs de formare continuă pentru profesorii de Limba Germană, la Colegiul Național ”Unirea”

Colegiul Național ”Unirea” din Târgu Mureş va găzdui vineri, 5 septembrie, începând cu ora 9 cursul de formare continuă pentru profesorii de limba germană din județul Mureş, cu tema DaF-Unterricht im digitalen Wandel: Teilnehmeraktivierende und kultursensible Methoden – Predarea limbii germane în era digitală: metode interactive şi de sensibilizare la aspecte culturale.

Cursul cuprinde trei părți: o parte asincron, începând cu data de 03.09.2025, care presupune rezolvarea unor exerciții de reflecţie şi schimb de experiență online referitoare la tema cursului, 05.09.2025 formarea față în faţă şi ultima parte, de follow-up până la data de 25.09.2025, în care participanții vor aplica la clasă o metodă de lucru, la alegere, prezentată la curs.

Cursul este organizat de Institutul Goethe în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul acordului de colaborare dintre cele două instituții. Participarea la curs este gratuită.

Formatorii cursului sunt prof. Cristina Drescan şi prof. Teodora Boar, formatori Goethe

Înscrierile se fac la adresa e-mail: elena-andreea.sasu@goethe.de, până la data de

01.09.2025.

Informații se găsesc pe site-ul www.goethe.de/ins/ro/de/m/ver.cfm?event_id=26842243.

(Redacția)