„Durerea infertilității nu dispare. Dumneavoastră puteți alege să ne sprijiniți”. Scrisoare adresată Primăriei Târgu Mureș

Infertilitatea, conform dexonline.ro, este definită ca „imposibilitate a femeii de a concepe un făt viu sau viabil”. Statisticile arată că din ce în ce mai multe cupluri din România se confruntă cu probleme de fertilitate și încep astfel o lungă călătorie pentru a-și îndeplini visul prin alte metode.

Pentru a se lupta cu această problemă demografică și pentru a veni în sprijinul familiilor afectate, Andrada Câmpean, o târgumureșeancă trecută prin experiențe tumultoase legate de infertilitate, alături de Asociația Sos Infertilitatea, au depus recent o solicitare oficială către Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Mureș, prin care aceștia propun inițierea unui program de sprijin financiar pentru cuplurile afectate de infertilitate. Sprijinul propus ar permite co-finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro (FIV), oferind o șansă reală celor care nu își permit integral costurile.

„Târgu Mureș are toate resursele medicale pentru a deveni un oraș-model în sprijinirea fertilității și încurajarea natalității. Prin această solicitare, propunem autorităților locale să analizeze oportunitatea lansării unui program care să ofere ajutor concret acelor familii care, în ciuda eforturilor, nu pot obține o sarcină fără tratamente medicale specializate”, a transmis Andrada Câmpean pe pagina sa de Facebook.

Scopul programului propus este creșterea natalității la nivelul municipiului Târgu Mureș prin acordarea unui sprijin financiar local pentru efectuarea procedurilor de FIV, contribuind astfel la susținerea persoanelor afectate de infertilitate și la consolidarea viitorului comunității.

„Infertilitatea este o boală recunoscută oficial de Organizația Mondială a Sănătății, iar conform estimărilor, afectează 1 din 5 cupluri aflate la vârstă reproductivă. În același timp, natalitatea în județul Mureș – ca și în restul țării – se află într-un declin accentuat. În 2024, s-au înregistrat sub 150.000 de nașteri la nivel național, cel mai mic număr de când se fac înregistrări . Tendința este vizibilă și local, iar efectele ei se răsfrâng deja asupra sistemelor de educație, sănătate și pensii. Această realitate nu mai poate fi ignorată. Sprijinirea cuplurilor care se confruntă cu infertilitate nu este doar un gest de solidaritate, ci o investiție strategică în viitorul orașului nostru”, a mai adăugat aceasta.

Scrisoare deschisă către autoritățile târgumureșene

În urma acestui demers, Andrada a publicat pe pagina sa de Facebook și o scrisoare deschisă adresată autorităților locale din Târgu Mureș, prin care apelează la empatie pentru o „mamă care nu a renunțat la visul de a-și ține copilul în brațe”.

„Vă scriu dintr-o durere care mi-a schimbat viața și care astăzi continuă să mă însoțească prin poveștile cuplurilor pe care le sprijin. Am fost pacientă timp de 9 ani. Nouă ani de drumuri la medici, investigații și proceduri dureroase. Astăzi sunt mamă. Dar nu am uitat. Nu pot uita. Durerea infertilității nu dispare. Iar nedreptatea rămâne: nu este corect ca șansa de a deveni părinte să depindă de bani. Nu noi am ales să luptăm cu infertilitatea. Dar dumneavoastră puteți alege să ne sprijiniți”, a fost mesajul acesteia.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Andrada Câmpean