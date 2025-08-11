FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

Primăria și Consiliul Local al comunei Zau de Câmpie a organizat duminică, 10 august o nouă ediție a Festivalului de Jocuri Populare ”Peștișorul de Argint”, eveniment ajuns în acest an la cea de a XV-a ediție. Devenit emblematic pentru comuna Zau de Câmpie, Festivalul „Peștișorul de Argint” se constituie ca și un continuator al tradiționalului Târg al Peștelui care se organiza în luna august în parcul Bârsana din imediata apropiere a Castelului Ugron. Tradiția acestei sărbători este dusă mai departe de către cei care conduc destinele comunei Zau de Câmpie în frunte cu primarul comunei Zau, Iurian Alexandru.

„Așa cum v-am obișnuit în ultimii 17 ani, în cursul lunii august avem sărbătoarea noastră la care ținem foarte mult. De fiecare dată ne-am dat silința să facem în așa fel încât lumea să fie mulțumită de modul în care am organizat acest eveniment. Este sărbătoare și trebuie să ne simțim ca atare și să uităm de griji. Am inițiat acest eveniment pentru că mi-am dorit ca să nu uităm tradiția, obiceiurile. Aceste valori nu se vând și nu se cumpără. Ele se păstrează de către noi cei care suntem în slujba locuitorilor acestei comune.”, a declarat primarul Iurian Alaxandru în deschiderea evenimentului.

Bunul simț, simțul măsurii și cumsecădenia de la Zau

Deschiderea oficială s-a bucurat de prezența deputatului Ciprian Dobre, a subprefectului județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc, primarului orașului Ungheni Victor Prodan, Dorel Vancea, primarul comunei Șăulia și Adrian Rus, primarul comunei Band.

„Cred că aici la Zau întâlnim unul dintre cele mai bune exemple de administrație publică locală care se află în serviciul cetățeanului. Aici la Zau cred că putem vorbi cel mai bine din județul Mureș despre ceea ce înseamnă bun simț, despre ceea ce înseamnă simțul măsuri și ceea ce înseamnă cumsecădenie. Cu primarul de aici, Săndel Iurian am învățat și noi mai mult decât știam ce înseamnă cumsecădenia și bunul simț. Atunci când aceste calități se suprapun și cu calități de administrator, ajungem ca în Zau de Câmpie să finalizăm în acest al cincilea mandat ultimele proiecte ale acestei comune. Cred că fiecare dintre noi, dacă facem un bilanț, am văzut într-adevăr că, atât primarul cât și viceprimarul de aici de la Zau au făcut aproape tot ceea ce și-au propus ca și administrație publică locală. Sunt multe comune în județul Mureș care și-ar dori proiectele și realizările pe care le are Zau de câmpie. Eu astăzi sunt în fața dumneavoastră să îi mulțumesc primarul Alexandru Iurian pentru tot ceea ce face, să sublineze încă o dată faptul că are numeroase realizări cu care noi toți ne mândrim. Vă doresc o sărbătoare frumoasă și Dumnezeu să ne ajute la toți. Vă mulțumesc!”, a precizat deputatul Ciprian Dobre.

La rândul său, subprefectul Județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc a subliniat importanța păstrării tradițiilor.

„Aș vrea să-i mulțumesc domnului primar Iurian Alexandru pentru că de-a lungul acestor ani a reușit să mențină vie această tradiție, această minunată sărbătoare. Un popor fără tradiție, un popor fără obiceiuri și datini este un popor care nu are nimic. Cum un copac își are rădăcinile sale, așa și un popor își are seva în tradiții, în obiceiuri, în jocurile populare, în port, în aceste datini. Un copac cu rădăcini puternice este foarte greu de pus la pământ. Tot așa, un popor cu rădăcini puternice, cu datini și obiceiuri este foarte greu de înfrânt. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi participanți, la această sărbătoare. Mulțumesc domnului primar, mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această minunată sărbătoare. Vă doresc să vă bucurați din tot sufletul de ceea ce se întâmplă aici. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, Dumnezeul să ne ajute pe noi și poporul român.”, a precizat dr. Ovidiu Butuc.

Demonstrație de box

Primul moment care a deschis programul sărbătorii de la Zau a fost o demonstrație de box oferită de Clubul RingBox din Târgu Mureș condus de Daniel Ghiurca. Inimosul antrenor face o binemeritată popularitate acestui sport, în căutarea de noi talente inclusiv în zona de Câmpie. Așa se face că, pe lângă o sală de pregătire în Târgu Mureș, clubul mai desține un spațiu de antrenament la Tăureni, unde tiinerii boxeri sunt pregătiți de către Denisa Popa.

Maraton folcloric

După demonstrația de box, a urmat un maraton al cântecului și jocului popular, primii fiind ansamblul gazdă, ”Bujorii Zaului” pregătiți în tainele dansului popular de către instructorii coregrafi Petru și Mariana Pop.

Pe scenă au mai urcat Ansamblul de dansuri populare „Datina”, Valea Largă, Ansamblul de dansuri populare din Grebenișu de Câmpie , Ansamblul de dansuri populare „Mugurelul”, Sîncraiu de Mureş, Ansamblul de dansuri populare Ardealul Luduş, Ansamblul de dansuri țigăneşti Zau de Câmpie, Grupul vocal Muguraşi din Grebeniş și tinerii interpreți Daria Moldovan, Cristina Crăciunescu, Andra Socol şi Cezar Vereş. Programul artistic a fost completat de soliștii Roxana Moldovan, Claudiu de la Zalău cu formația. Nelu și Adriana Maior, Sarra cu Vioara, Cristian Mezei Pop, Alexia Rus, Dragoș Câmpean, Ariana Şandor, Paul Sâmbotelecan, Teodora Nan, Vlad Grec, Larisa Codarcea. Invitații speciali ai sărbătorii de la Zau au fost Maria Coman alături de Raul Furnea și formația.

„Mulțumiri se cuvin conducerii Primăriei în frunte cu domnul primar Iurian Alexandru și tuturor celor care au făcut posibilă această sărbătoare de aici de la Zau de Câmpie. Prin acest festival aducem mai aproape de tineri tradițiile noastre populare Suntem aici în Zau de Câmpie, ne mândrim cu ceea ce avem aici, cu natura, cu lacurile și cu tot ce bunul Dumnezeu ne dă. Ne mândrim de asemenea și cu Fiii Zaului, cei care cu cinste au îmbrăcat costumul popular și duc mai departe tot ce înseamnă câtec și joc specific acestei zone frumoase”, a spus Carmen Claudia Rusu, prezentatoarea evenimentului.

Alin ZAHARIE