INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

Interesat să urmeze o profesie care să îmbine pasiunea pentru știință cu ”dorința de a contribui concret la binele comunității”, Nagy David-Márk a ales în ultimul an de liceu să dea admitere la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. A reușit în cei șase ani de studiu să se claseze printre primii, deoarece, recunoaște el, dorința de a fi șef de promoție a avut-o din primul an de facultate și fost un țel care i-a întreținut pasiunea pentru învățat și spiritul competitiv, ajungând în final să finalizeze cu media 9,64 și să fie șeful de promoție al programului Medicină în limba maghiară. Este originar din Târgu Mureș și se descrie ca fiind o persoană interesată mereu de a învăța și a-și lărgi orizonturile, dincolo de pasiunea pentru medicină, dar și filozofie și informatică. Cum au fost anii de facultate la UMFST Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Nagy David-Márk a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai luat decizia să dai admitere la Medicină? Ce te-a atras la această nobilă profesie?

Nagy David-Márk: M-au atras mereu atât științele sociale, cât și cele ale naturii, iar în școală m-am tot gândit că, pe viitor, mi-ar plăcea să mă ocup de ceva legat de Matematică sau Biologie. Decizia de a da la Medicină a venit abia în ultimul an de liceu, când am realizat că Medicina se așează la intersecția dintre pasiunea mea pentru știință și dorința de a contribui concret la binele comunității. M-au susținut mult familia și prietenii, așa că din toamna dinaintea admiterii m-am apucat serios de pregătire.

Privind în urmă, simt că am făcut alegerea potrivită, Medicina fiind o profesie care mă reprezintă pe deplin.

Rep.: Ai ales să studiezi la UMFST Târgu Mureș. Ce criterii au stat la baza alegerii acestei universități? Ce a influențat decizia ta?

N.D.M.: Decizia respectivă a fost influențată de mai mulți factori. În primul rând cunosc persoane apropiate care au terminat aici și care mi-au spus, din experiență, că Târgu Mureș e un loc foarte bun pentru a-ți construi o bază solidă în Medicină. M-a atras și faptul că universitatea încurajează mobilitățile internaționale. Mi s-a părut mereu important să ai acces la alte sisteme medicale, alte stiluri de predare, și cred că astfel de oportunități chiar fac diferența – nu doar pentru studenți, ci și pentru prestigiul universității. În plus, m-am născut și am crescut în Târgu Mureș. A fost o bucurie să-mi pot continua dezvoltarea profesională în apropierea familiei și a prietenilor din copilărie, a contat mult pentru echilibrul meu.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș: sesiunile, stagiile de practică, experiențele trăite în perioada studenției? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit UMFST? De ce facilități ai beneficiat?

N.D.M.: Cei șase ani de facultate au fost, sincer, destul de imprevizibili. Am prins pandemia și schimbări în sistemul educațional, ceea ce a însemnat și multe modificări legate de modul în care eram evaluați. Nu a fost ușor să ne formăm un stil de învățare stabil, dar partea bună e că ne-am antrenat flexibilitatea, ceea ce în meseria noastră contează enorm.

Mi-ar fi plăcut, totuși, să se pună mai mult accent pe examenele orale. În medicină contează mult felul în care știi să explici clar ce știi, în fața cuiva, nu doar să alegi răspunsul corect dintr-un test grilă. Pe lângă partea academică m-am implicat și în viața studențească – am fost activ în MMDSZ (Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș), unde am coordonat Secția de Sănătate. A contat mult pentru mine, m-a făcut să simt că fac parte dintr-o comunitate. De asemenea, am beneficiat de facilități care mi-au deschis perspective internaționale. Am avut ocazia să fac stagii de vară în străinătate și să petrec doi ani la Universitatea Semmelweis, din Budapesta. Acolo am câștigat experiență clinică valoroasă și am lucrat într-un colectiv de cercetare foarte serios, ceea ce a contribuit mult la formarea mea.

Rep.:Cum ai descrie relația cu profesorii din Universitate, ce ai apreciat cel mai mult? Ce mentor ți-a ghidat pașii și te-a inspirat în zilele în care ai crezut că totul pare foarte dificil și complicat?

N.D.M.: Cred că ar fi nerealist să spun că m-am înțeles perfect cu toți profesorii sau că am rezonat cu toate stilurile de predare. Totuși, chiar dacă nu aș putea menționa un singur nume, am fost cu adevărat inspirat de acei profesori la care se vedea clar că fac această muncă din pasiune, nu din obligație. Cei care și-au propus cu adevărat să transmită cunoștințe și care au reușit să creeze o legătură reală între teorie și practică, și care te făceau să simți că vrei să fii mai bun.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Cum a fost viața ta de student având în vedere că ai ajuns la această performanță?

N.D.M.: Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit la ideea de a fi șef de promoție încă de la început. Nu a fost o obsesie, dar a existat acolo, ca un gând care m-a motivat. Cred că spiritul competitiv, atunci când e bine dozat, poate să te împingă înainte și să te ajute să rămâi consecvent.

Poate sună puțin ciudat, dar sunt pasionat de statistici, așa că am urmărit constant cât timp dedic învățatului din afara orelor de curs și activităților de cercetare. În total, am ajuns la aproximativ 5.500 de ore în cei șase ani. Nu e ușor să menții un echilibru sănătos în acest ritm, dar chiar și așa, am găsit timp – nu foarte mult, dar suficient – pentru viața studențească, prieteni, familie și pentru mine. La final de drum, pot spune că nu a fost ușor, dar a meritat din plin.

Rep.: Cum ai perceput stagiile de practică în sistemul medical mureșean, în spitalele din județul Mureș? Avantaje și dezavantaje.

N.M.D.: Am o opinie mai nuanțată în legătură cu stagiile respective de practică. În unele secții erau pur și simplu prea mulți studenți față de câte cazuri sau cadre medicale erau disponibile. Nu e deloc ușor să înveți ceva practic când te înghesui cu alți zece colegi lângă un singur pat. În plus, au fost și situații în care stagiile de practică s-au transformat, mai degrabă, în prezentări teoretice în loc să mergem efectiv pe secție, printre pacienți.

Cu toate acestea, nu cred că e vorba de lipsă de implicare din partea cadrelor medicale, ci mai mult de probleme organizatorice și de resurse. Iar dacă un student e motivat și dispus să mai rămână peste program, să caute activ ocazii de învățare și să-și găsească un mentor bun, atunci poate învăța foarte multe și în aceste condiții. Sistemul are un potențial mare, și foarte mult ține de atitudinea ta.

Rep.: Ai idee deja ce specialitate vei alege la Rezidențiat? Ce te-a determinat să o alegi? Ce perspective de viitor, oportunități de dezvoltare profesională crezi că îți va aduce?

N.M.D.: Mi-a plăcut ce am învățat la majoritatea stagiilor și, tocmai de aceea, nu mi-a fost deloc ușor să aleg. Dar până la urmă oftalmologia a fost cea care m-a convins, iar din toamnă voi începe rezidențiatul în acest domeniu. M-a atras faptul că este o specialitate foarte echilibrată – ai și diagnostic modern, ai și tratamente conservatoare, dar și intervenții chirurgicale de mare finețe. În plus, mi se pare extrem de interesant faptul că lucrezi cu vederea, cu felul în care oamenii percep lumea. E o responsabilitate uriașă, dar și o mare onoare să poți contribui, la propriu, la claritatea cu care cineva își trăiește viața.

Rep.: Crezi într-un viitor al practicării medicinei în România sau te atrage ideea formării sau chiar plecării în străinătate pentru a munci acolo?

N.D.M.: Cred că experiența internațională poate aduce multe beneficii în formarea unui medic, dar asta nu înseamnă că nu poți deveni un profesionist complet și în România. Pentru mine, oportunitatea de a învăța și lucra într-un alt sistem de sănătate e un pas important în dezvoltarea mea, așa că voi începe rezidențiatul în străinătate. Chiar și așa, nu exclud ideea de a profesa în România, pe viitor. Sunt legat emoțional de Târgu Mureș – e locul unde unde am crescut și unde mi-am construit primele repere profesionale. Doresc să rămân deschis la toate posibilitățile și, indiferent unde voi ajunge, să simt că pot crește și că pot face o diferență.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt ”boboc” la Medicină, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

N.D.M.: Le-aș spune să aibă încredere că toată munca, chiar și cea care pare uneori exagerată, va da roade în timp. Să caute oameni care îi inspiră, dar care știu și când să le spună că e OK să ia o pauză și să nu se piardă în perfecționism.

A consemnat Arina TOTH