Invitație la pelerinaj

Și în acest an, părintele Alexandru Dulău, preot al Mănăstiriii Greco-Catolică din Nima Râciului, comuna Râciu invită credincioși să participe la pelerinajul organizat pe 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Nima Râciului, județul Mureș.

„În postul Adormirii și Înălțării cu trupul la cer a Maicii Domnului, fiecare loc este deosebit de important și este foarte prețios. pentru că fiecare mănăstire are specificul ei. Ceea ce este specific acestei sfinte mănăstiri este icoana Maicii Domnului făcătoarea de minunii de la Nimă Râciului. Este numită așa datorită faptului că anumite persoane care s-au atins de această icoană s-au bucurat de beneficiile supranaturare care s-au revărsat odată cu atingerea de aceastã icoanã. Se obisnuieşte din generaţie în generație, din cele mai vechi timpuri şi pânã în zilele noastre, ca obiceiurile să devină tradiții, tradițiile se nască valori și identități. Astfel, valoarea și identitatea acestui loc este pelerinajul, Pentru că din generație în generații l-am preluat și îl transmitem mai departe pentru generațiile care vor veni. În acest an, ca și până acum, pelerinajul va începe în data de 14 august și se va finaliza în data de 15 august. O perioadă de priveghere, o perioadę de apropiere de Maica Domnului, o periode de cunoaștere a Maicii Domnuluit, toate acestea ca beneficii pentru binele nostru personal, fizic și sufletesc”, a fost mesajul transmis de părintele Alexandru Dulău.

Programul spiritual al pelerinajului

Joi, 14 august:

Ora 20 – Rugăciunea Sfântului Maslu;

Ora 21.30 – Paraclisul Maicii Domnului;

Ora 22.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

Ora 24.00 – Prohodul Maicii Domnului.

Vineri, 15 August:

Ora 9 – Calea Crucii;

Ora 10 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

(A. Z.)