Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

Jakab Sámuel de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a participat recent la Campionatul European de Atletism U20, desfășurat la Tampere (Finlanda), unde s-a deplasat ca şi component al lotului României. Sportivul mureșean a obținut calificarea la proba de 200 m și în ștafeta de 4×100 m.

„Cu cel mai bun timp personal (21,44) ar fi intrat fără probleme în semifinale. Pentru finală era nevoie de 21,30”, au transmis reprezentanții CSM Târgu Mureș despre proba de 200 metri plat.

„Mi-a plăcut foarte mult încălzirea și atmosfera a fost excelentă. Din păcate, din cauza condițiilor, am obținut un rezultat mai slab: 21,99 sec. cu -1,4 m/s vânt din față – și nu am reușit să mă calific în semifinale. Văzând că aproape toată lumea a avut rezultate mai slabe, știu că nu a depins doar de mine”, a declarat Sámuel pentru CSM Târgu Mureș.

Conform informațiilor oferite de postarea publică a CSM Târgu Mureș, în ștafeta 4×100 metri, primele două schimburi au fost perfecte, dar la al treilea schimb Samu nu a reușit să transmită ștafeta mai departe.

„La încălzire și la antrenamente ne-am mișcat foarte bine, schimburile au fost perfecte. La ultimul schimb nu mi-am ajuns colegul – nu știm exact motivul, probabil a plecat prea repede sau prea tare – și, din acest motiv, ne-au lipsit doar câțiva centimetri. Ne-a părut foarte rău, pentru că probabil am fi doborât recordul național și am fi avut șanse la finală”, a adăugat sportivul.

Totuși, tânărul părășește Finlanda cu multe lecții învățate, recunoscător că a ajuns atât de departe: „A fost un nivel diferit față de competițiile la care am participat până acum. A fost o bucurie să cunosc sportivi noi din alte țări, să concurez cu ei și să fiu aici – o experiență de neuitat pentru toată viața. Este harul lui Dumnezeu că un vis din copilărie a devenit realitate și cred că acesta este doar un nou început. Sunt recunoscător tuturor celor care m-au sprijinit și antrenorului meu în această perioadă! Vom continua și ne vom întoarce mai puternici ca niciodată!”.

