Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin
Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin

11 august 2025

Participanții la Școala de vară “Crede, trăiește, iubește” organizată de Centrul Cultural-Catehetic ”sf. M.Mc Ecaterina, Iernuțeni-Reghin au avut parte la finele săptămânii trecute de o inedită vizită la fabrica Mirdatod din Reghin.

„Mulțumiri domnului David Todoran pentru primire și generozitate, pentru “povestea” fabricării produselor lactate și a brânzeturilor. A treia zi a tabereu a mai cuprins prezentarea vieții și activității Sfinților Cuvioși Dometie cel Milostiv de la Râmeț, Cleopa și Paisie de la Sihăstria de către domnul Petru Curta, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși Reghin, căruia îi mulțumim pentru minunata expunere și cuvintele ziditoare de suflet. Mișcare și interacțiune a fost atelierul care a antrenat copiii la munca în echipă prin grija domnului profesor Adrian Luca. La ceas de seară am participat la slujba Paraclisului Maicii Domnului, aducând mulțumire pentru ocrotire și binecuvântare. Felicitări tuturor celor implicați în acest minunat proiect!”, a precizat părintele paroh Claudiu-Dorin Chiorean, inițiatorul proiectului „Crede, trăiește, iubește!”.

(A. Z.)

