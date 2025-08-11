Monday, 11 August 2025
Primarul municipiului Reghin răspunde acuzațiilor privind lipsa de transparență în ce privește Centura Ocolitoare a Reghinului
Primarul municipiului Reghin răspunde acuzațiilor privind lipsa de transparență în ce privește Centura Ocolitoare a Reghinului

11 august 2025

Márk Endre, primarul municipiului Reghin a răspuns acuzațile venite în spațiul public cu privire la proiectul de centură ocolitoare a Municipiului Reghin.

„În legătură cu răspândirea unor informații false privind procedura de achiziție publică pentru Centura Ocolitoare a Reghinului, dorim să facem următoarea precizare: evaluarea ofertelor este realizată de o societate externă, autorizată și specializată. Această procedură este menită să asigure imparțialitatea, profesionalismul și transparența procesului. Vă recomandăm să vă informați doar din surse oficiale și de încredere”, a fost mesajul postat de primarul Márk Endre.

În completare, primăria Reghin a emis un comunicat în care explică procedura de achiziție publică având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică ”Proiectare și execuție „Varianta de ocolire a Municipiului Reghin” pe care-l redăm în cele ce urmează:

Raportat la programul anual de achiziţii publice precum și în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă a stabilit ca atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Proiectare și execuție „VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI REGHIN” să fie realizată prin procedura de „licitație deschisă”, iar criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică să fie „cel mai bun raport calitate-preț”.
În cadrul procedurii de atribuire au fost depuse 6 oferte astfel:
1. S.C. AUTOMAGISTRAL PIVDEN S.R.L.
2. Asocierea S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. (LIDER ASOCIERE) – S.C. CML.RO S.R.L – S.C. OPR ASFALT S.R.L. – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L.
3. Asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (LIDER ASOCIERE) – S.C. PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.
4. Asocierea S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. (LIDER ASOCIERE) – S.C. BOG`ART S.R.L. – TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
5. Asocierea S.C. STRABAG S.R.L. (LIDER ASOCIERE) – S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A.
6. Asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (LIDER ASOCIERE) – ROSTDORSTROY

Atât documentația de atribuire cât și întregul proces de evaluare a ofertelor au fost supuse controlului ex ante în temeiul prevederilor OUG nr. 98/2017 privind procesul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și ale H.G. nr.419/2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.98/2017, pe cale de consecință nu poate fi luată în considerare nerespectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și a legislației conexe de către comisia de evaluare a ofertelor și a tuturor celor implicați în acest proces.

Precizăm totodată că nu există strategii, metodologii sau orice alte acțiuni menite să aibă drept scop vicierea întregului proces de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire.

Având în vedere cele expuse mai sus, invităm asociațiile/ organizațiile caare emit opinii părtinitoare, chiar acuzatoare și, care nu au calitatea de a interfera în procesul evaluării ofertelor, să identifice și apoi să recruteze specialiști care să participe în mod voluntar în calitate de experți externi cooptați pe lângă comisia de evaluare a ofertelor în vederea analizării conținutului însemnat (peste 18.000 de pagini) al ofertelor depuse și astfel să se asigure că întregul proces de evaluare este unul corect și în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. În caz contrar, avem rugămintea ca acuzele prezentate opiniei publice prin articole de presă elaborate prin extragerea trunchiată a unor paragrafe din decizii/ hotărâri ale instanțelor de judecată/ platforma seap, având la bază interpretări personale eronate și neavizate.

Totodată, precizăm că lucrările comisiei de evaluare care au fost contestate de către ofertanții S.C. AUTOMAGISTRAL PIVDEN S.R.L. ; Asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (lider asociere) – S.C. PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L ; Asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (lider asociere) – ROSTDORSTROY au fost confirmate în mod definitiv de către instanțele de judecată ca fiind corecte ofertele fiind analizate în detaliu, iar, ofertantul Asocierea S.C. STRABAG S.R.L. (lider asociere) – S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. nedepunând contestație în urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor a confirmat practic că decizia comisiei de evaluare a fost una corectă în raport cu oferta depusă.

Precizăm că prin contestațiile depuse, toți ofertanții au formulat critici asupra ofertei depusă de Asocierea S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. (lider asociere) – S.C. CML.RO S.R.L. – S.C. OPR ASFALT S.R.L. – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L., instanțele de judecată respingând de fiecare dată aceste critici, și validând astfel lucrările comisiei de evaluare a ofertelor cu privire la oferta desemnată ca fiind căștigătoare, deci, încă odată nu poate fi luată în considerare încălcarea principiilor prevăzute în Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
La data prezentei, confirmăm că în urma deciziilor instanțelor de judecată, comisia de evaluare analizează conținutul celor două oferte rămase în competiție și anume: Asocierea S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. (lider asociere) – S.C. BOG`ART S.R.L. – TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. și Asocierea S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. (lider asociere) – S.C. CML.RO S.R.L. – S.C. OPR ASFALT S.R.L. – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L.

Alin ZAHARIE

