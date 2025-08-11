Recital de orgă la Biserica Săsească din Reghin

Serile Muzicale de Vară găzduite de Biserica Evanghelică din Reghin revin miercuri, 13 august, ora 18, cu un nou moment muzical susținut de organistul Lukas Hellmann.

Originar din Brașov, Lukas Hellmann are primul contact cu muzica la vârsta de 10 ani studiind pianul. Fiind absolvent al Colegiului Național „Johannes Honterus” își urmează studiile la Facultatea de Muzică din Brașov, sub îndrumarea dr. Steffen Schlandt. Activitatea sa include concerte în mai multe orașe din România, printre care Brașov, Sibiu și București.

Pe lângă activitatea solistică, contribuie la viața muzicală a bisericilor din Brașov și din împrejurimi, susținând recitaluri și acompaniind slujbele în comunități precum Măieruș, Hărman și Rupea, dar și colaborând cu Asociația de Tineret a Bisericii Evanghelice C.A. din România.

În 2024 a avut cel mai mare punctaj la Concursul Național de Interpretare „Ada Ulubeanu”, urmând ca în 2025 să obțină din nou cel mai mare punctaj și locul 1. În cadrul programului Erasmus, își continuă studiile pentru un semestru la Universitatea de Arte din Graz sub îndrumarea prof. univ. Gunther Rost.

Programul recitalului de miercuri seara cuprinde compoziții semnate Johann Sebastian Bach – Herr Jesu Christ, Dich zu uns wend BWV 721, Fantezia și fuga în Do Minor BWV 537), Felix Mendelssohn-Bartholdy – Preludiu și fuga în Do Minor Op. 37 Nr. 1, Andante Religioso (Sonata IV, Nr. 2) Op. 65, A Marcello / J. S. Bach – Concertul în Re Minor pentru oboi. Sigfrid Karg-Elert – Marche triomphale ”Nun danket alle Gott” Op. 65 Nr. 59.

Intrarea la concert este liberă. Eventualele donații vor fi folosite pentru cheltuielile curente ale bisericii.

Alin ZAHARIE