Monday, 11 August 2025
Recital de orgă la Biserica Săsească din Reghin Cultură
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Recital de orgă la Biserica Săsească din Reghin

11 august 2025

Serile Muzicale de Vară găzduite de Biserica Evanghelică din Reghin revin miercuri, 13 august, ora 18, cu un nou moment muzical susținut de organistul Lukas Hellmann.

Originar din Brașov, Lukas Hellmann are primul contact cu muzica la vârsta de 10 ani studiind pianul. Fiind absolvent al Colegiului Național „Johannes Honterus” își urmează studiile la Facultatea de Muzică din Brașov, sub îndrumarea dr. Steffen Schlandt. Activitatea sa include concerte în mai multe orașe din România, printre care Brașov, Sibiu și București.

Pe lângă activitatea solistică, contribuie la viața muzicală a bisericilor din Brașov și din împrejurimi, susținând recitaluri și acompaniind slujbele în comunități precum Măieruș, Hărman și Rupea, dar și colaborând cu Asociația de Tineret a Bisericii Evanghelice C.A. din România.

În 2024 a avut cel mai mare punctaj la Concursul Național de Interpretare „Ada Ulubeanu”, urmând ca în 2025 să obțină din nou cel mai mare punctaj și locul 1. În cadrul programului Erasmus, își continuă studiile pentru un semestru la Universitatea de Arte din Graz sub îndrumarea prof. univ. Gunther Rost.

Programul recitalului de miercuri seara cuprinde compoziții semnate Johann Sebastian Bach – Herr Jesu Christ, Dich zu uns wend BWV 721, Fantezia și fuga în Do Minor BWV 537), Felix Mendelssohn-Bartholdy – Preludiu și fuga în Do Minor Op. 37 Nr. 1, Andante Religioso (Sonata IV, Nr. 2) Op. 65, A Marcello / J. S. Bach – Concertul în Re Minor pentru oboi. Sigfrid Karg-Elert – Marche triomphale ”Nun danket alle Gott” Op. 65 Nr. 59.

Intrarea la concert este liberă. Eventualele donații vor fi folosite pentru cheltuielile curente ale bisericii.

Alin ZAHARIE

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025
Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

11 august 2025
Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

11 august 2025
Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

10 august 2025
Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

10 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Social

Invitație la pelerinaj

Invitație la pelerinaj

11 august 2025
Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin

Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin

11 august 2025
Campania „Un ghiozdan pentru un copil plin de vise”, la Reghin

Campania „Un ghiozdan pentru un copil plin de vise”, la Reghin

11 august 2025
Cumpără o carte, fă un elefant fericit

Cumpără o carte, fă un elefant fericit

11 august 2025
„Durerea infertilității nu dispare. Dumneavoastră puteți alege să ne sprijiniți”. Scrisoare adresată Primăriei Târgu Mureș

„Durerea infertilității nu dispare. Dumneavoastră puteți alege să ne sprijiniți”. Scrisoare adresată...

11 august 2025
Drumeție pentru copii pe Drumul Urșilor: călărie, pictură, foc de tabără

Drumeție pentru copii pe Drumul Urșilor: călărie, pictură, foc de tabără

11 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025

Sanatate

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

10 august 2025
Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025
Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

9 august 2025
Un spital mureșean angajează medici pediatri

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025
Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

9 august 2025

Invatamant

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

11 august 2025
FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

9 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

9 august 2025
FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

9 august 2025

Sport

Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

11 august 2025
Primul trofeu al sezonului pentru echipa de futsal CSM Târgu Mureș

Primul trofeu al sezonului pentru echipa de futsal CSM Târgu Mureș

11 august 2025
FOTOREPORTAJ: Baza Intaro Sport Târgu Mureș, etalon în tenisul românesc

FOTOREPORTAJ: Baza Intaro Sport Târgu Mureș, etalon în tenisul românesc

10 august 2025
MotoDays Festival, la Râciu

MotoDays Festival, la Râciu

10 august 2025
Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games!

9 august 2025
Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sângeorgiu de Mureș

Cine va construi, cu 3,7 milioane lei, tronsonul de 9,8 kilometri al pistei pentru biciclete din Sân...

9 august 2025

Citește și:

Artiști din Elveția, Franța și Polonia la Festivalul Harmonia Cordis

Artiști din Elveția, Franța și Polonia la Festivalul Harmonia Cordis

11 august 2025
FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

11 august 2025
Drumeție pentru copii pe Drumul Urșilor: călărie, pictură, foc de tabără

Drumeție pentru copii pe Drumul Urșilor: călărie, pictură, foc de tabără

11 august 2025
Dublu eveniment cultural în Târgu Mureș. Expoziție de artă, alături de lansare de carte

Dublu eveniment cultural în Târgu Mureș. Expoziție de artă, alături de lansare de carte

11 august 2025
Zi de joacă pentru copii, zi de relaxare pentru părinții târgumureșeni

Zi de joacă pentru copii, zi de relaxare pentru părinții târgumureșeni

11 august 2025
ART & The City - Festival urban de muzică, artă și cultură, la Uzina Foto din Târgu Mureș

ART & The City - Festival urban de muzică, artă și cultură, la Uzina Foto din Târgu Mureș

10 august 2025
Festivalul Câmpiei Mureșene, la Tăureni

Festivalul Câmpiei Mureșene, la Tăureni

10 august 2025
FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

9 august 2025
Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe scena Festivalului Internațional de Folclor ”Peștișorul de Aur”

Dansatorii de la Ansamblul ”Dor Sărmășean”, pe scena Festivalului Internațional de Folclor ”Peștișor...

9 august 2025
Expoziție de sculptură Bocskay Vince, la Galeria Art Noveau din Târgu Mureș

Expoziție de sculptură Bocskay Vince, la Galeria Art Noveau din Târgu Mureș

9 august 2025
Atelier de pictură pe lemn, în Cetatea Sighișoara

Atelier de pictură pe lemn, în Cetatea Sighișoara

9 august 2025
Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături

Vrei să faci artă timp de o săptămână? Înscrie-te în Tabăra Legături

8 august 2025
O nouă ediție a festivalului „Cântecul Popular Patriotic la Oarba și la Iernut”

O nouă ediție a festivalului „Cântecul Popular Patriotic la Oarba și la Iernut”

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025
Mureșeanca Andrea Kiss și-a expus sculpturile în Cluj-Napoca: „Mesajul meu ajunge la sufletul oamenilor”

Mureșeanca Andrea Kiss și-a expus sculpturile în Cluj-Napoca: „Mesajul meu ajunge la sufletul oameni...

7 august 2025
Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Pa...

7 august 2025
Gențiana, în concert la Târgu Mureș

Gențiana, în concert la Târgu Mureș

7 august 2025
Biblioteca Județeană Mureș își mărește fondul de carte pentru mureșeni: „Niciodată nu sunt cărți suficiente”

Biblioteca Județeană Mureș își mărește fondul de carte pentru mureșeni: „Niciodată nu sunt cărți suf...

6 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Faculta...

11 august 2025

Invitație la pelerinaj

11 august 2025

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile T...

11 august 2025

Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin

11 august 2025

Campania „Un ghiozdan pentru un copil plin de vise...

11 august 2025

Artiști din Elveția, Franța și Polonia la Festival...

11 august 2025

Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul Eur...

11 august 2025

Cumpără o carte, fă un elefant fericit

11 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

5 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație public...

5 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!